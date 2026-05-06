Zoë Kravitz deslumbra en la Met Gala 2026 y aviva curiosidad sobre su compromiso con Harry Styles

La reciente aparición de la actriz en la Met Gala 2026 se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento, no solo por su impecable elección de vestuario, sino también por el contexto personal que rodea su vida sentimental.

La actriz regresó al foco mediático pocos días después de que se confirmara su compromiso con el cantante británico Harry Styles, con quien mantiene una relación desde hace aproximadamente ocho meses.

La alfombra roja del Met Gala, considerada una de las plataformas más influyentes del mundo de la moda y el entretenimiento, fue el escenario elegido para esta esperada reaparición pública. La edición de este año, bajo la temática Costume Art, reunió a destacadas figuras internacionales, pero fue Kravitz quien captó gran parte de la atención mediática.

Para la ocasión, la actriz optó por un sofisticado diseño negro de encaje de Yves Saint Laurent, caracterizado por una silueta que combinaba romanticismo y sensualidad. El atuendo destacaba por un corsé estructurado en la parte superior y una falda amplia y fluida que acentuaba las caderas, mientras que el escote pronunciado y las mangas largas aportaban equilibrio entre audacia y elegancia. Este estilismo consolidó su presencia como uno de los referentes contemporáneos en la industria de la moda.

En cuanto a los complementos, Kravitz lució piezas doradas de Jessica McCormack, incluyendo pendientes y un anillo llamativo que no pasó desapercibido. Su imagen fue completada con un maquillaje natural en tonos terrosos, diseñado por su maquilladora habitual Nina Park, y un peinado semirrecogido con mechones sueltos que enmarcaban su rostro. La manicura, realizada por Betina Goldstein, mantuvo una línea estética coherente con el conjunto.

Sin embargo, más allá del estilismo, uno de los elementos que generó mayor expectativa fue el anillo de compromiso de Zoë Kravitz, una joya que ha despertado el interés global desde que se conoció la noticia de su compromiso. La propuesta matrimonial, que habría tenido lugar el pasado 27 de abril, provocó una intensa reacción en redes sociales y medios de comunicación, consolidando la relación como una de las más seguidas del momento.

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Durante su paso por la alfombra roja, la actriz evitó mostrar de manera evidente esta pieza. El diseño de su vestido, que incluía bolsillos, le permitió mantener las manos discretamente ocultas durante gran parte de su recorrido. Aunque en ciertos momentos dejó ver su mano derecha con un anillo dorado, no hubo señales visibles del diamante asociado a su compromiso.

Este gesto no pasó inadvertido y fue interpretado como una posible estrategia para preservar su privacidad en medio de la creciente atención mediática. A pesar de la ausencia del anillo en la gala, la joya sí fue vista previamente durante una cena exclusiva organizada por Anna Wintour, celebrada la noche anterior al evento. En ese contexto más íntimo, Kravitz fue fotografiada luciendo el anillo mientras descendía de su vehículo.

La decisión de no exhibir la joya en uno de los eventos más fotografiados del mundo refuerza la postura discreta que la actriz ha mantenido respecto a su vida personal. No obstante, su presencia en la Met Gala y su vínculo con Harry Styles continúan alimentando el interés público y mediático.

Con esta aparición, Zoë Kravitz no solo reafirma su estatus como icono de estilo, sino que también logra mantener el equilibrio entre visibilidad y reserva, consolidando una narrativa que combina elegancia, misterio y relevancia en la cultura contemporánea.