La jubilación ‘no alcanza’ ni para el pan, protestan adultos mayores en Venezuela

Venezuela, con 28 millones de habitantes, tiene 6,26 millones pensionados y jubilados, según cifras oficiales.

Jubilaciones que no alcanzan ni para comprar el pan más barato de Venezuela y bonificaciones insuficientes motivaron el viernes a un centenar de adultos mayores a salir a la calle en Caracas para reclamar pensiones más justas.

Los jubilados y pensionados se suman a otros grupos que poco a poco pierden el miedo de expresarse públicamente, tras la captura de Nicolás Maduro en enero en un operativo de Estados Unidos.

La pensión no alcanza "ni para una canilla", uno de los panes más baratos que comen los venezolanos, dijo a la AFP José Antonio Baute, un profesor jubilado de 63 años, que acudió a esta concentración frente al ministerio de Educación.

Este hombre tiene una jubilación mensual de 1.100 bolívares, equivalentes a unos dos dólares, que se añaden a una bonificación extra otorgada por el gobierno. "Estamos solicitando que nos igualen" con los trabajadores activos, indicó.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció en abril un aumento al llamado "ingreso mínimo integral" para los trabajadores, de 190 dólares a 240 dólares mensuales, que incluye las bonificaciones.

Esa remuneración, que no es universal, equivale a 70 dólares mensuales para pensionados y 130 dólares para jubilados.

La pensión mínima es de 130 bolívares, unos 20 centavos de dólar.

Los adultos mayores gritaban "pensiones justas" y portaban carteles con leyendas como "No al exterminio de mi jubilación".

Una veintena de policías se dispuso en las inmediaciones de la protesta, mientras otros se apostaron en calles cercanas.

Venezuela, con 28 millones de habitantes, tiene 6,26 millones pensionados y jubilados, según cifras oficiales.

"El gobierno ha deteriorado las cosas", ahora "mucha gente está en silla de ruedas, no podrá venir o tendrá miedo", contó Noeli Rivero, una vendedora de 64 años convencida de que los adultos mayores deben reclamar un mejor ingreso.