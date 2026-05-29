Qué se sabe del posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Ambas partes evocaron en los últimos días progresos en las discusiones para un acuerdo, aunque al mismo tiempo cruzaron ataques esporádicos que pusieron en riesgo la tregua.

Estados Unidos e Irán avanzan lentamente hacia un acuerdo para extender el alto el fuego en la guerra de Oriente Medio y establecer un marco para conversaciones de paz a más largo plazo, aunque ambas partes parecen discrepar en puntos clave.

Ambas partes evocaron en los últimos días progresos en las discusiones para un acuerdo, aunque al mismo tiempo cruzaron ataques esporádicos que pusieron en riesgo la tregua.

Con los precios del petróleo volviendo a bajar ante la expectativa de un entendimiento, esto es lo que se sabe del contenido del documento:

¿Reapertura de Ormuz?

Fuentes estadounidenses confirmaron a la AFP la información difundida por la plataforma de noticias Axios de que las partes acordaron un memorando de entendimiento para ampliar el alto el fuego e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Según el acuerdo reportado, Irán, que ha bloqueado el estrecho de Ormuz y busca cobrar peaje a los buques por su paso, reabriría esta vía vital para los envíos de hidrocarburos.

Irán retiraría todas las minas que ha colocado en la vía marítima en un plazo de 30 días y, a cambio, la Marina estadounidense pondría fin a los intentos de imponer un bloqueo al tráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que Irán pondría fin a su bloqueo "sin peajes", pero fuentes iraníes citadas por la agencia de noticias Fars negaron que exista tal cláusula en el borrador.

Fuentes iraníes citadas por medios locales señalaron que cualquier acuerdo solo estaría completo cuando fuera anunciado por Teherán, mientras que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, replicó que la decisión final para aprobarlo recaería en el presidente Donald Trump.

Activos congelados

Irán había afirmado anteriormente que estaba preparando un acuerdo marco de 14 puntos para poner fin a la guerra "en todos los frentes", incluido Líbano, donde Israel ha intensificado sus ataques contra el movimiento proiraní Hezbolá.

Los funcionarios iraníes sólo han hecho públicas las líneas generales de la propuesta, aunque en medios del país aparecen algunos detalles adicionales.

El lunes, negociadores iraníes viajaron a Catar para mantener conversaciones que los medios estatales describieron como parte del proceso diplomático.

La agencia de noticias Tasnim informó de que Teherán buscaba la liberación de unos 24.000 millones de dólares en activos iraníes congelados en el extranjero como parte del acuerdo.

Unos 12.000 millones de dólares "deberían ponerse a disposición al inicio del anuncio del memorando", indicó Tasnim.

Fars también citó fuentes iraníes que afirmaban que Teherán no pasaría a la siguiente fase de las negociaciones hasta que se liberaran al menos 12.000 millones de dólares, mientras que Trump dijo en su publicación que "no se intercambiará dinero hasta nuevo aviso".

No existe una cifra oficial sobre los activos de Irán congelados en el extranjero, aunque medios locales estimaron recientemente el total entre 100.000 y 123.000 millones de dólares.

Programa nuclear

Las autoridades iraníes han dicho que los detalles relacionados con el programa nuclear de Irán, un importante punto de fricción con Washington, se aplazarán a una fase posterior, después de alcanzar un acuerdo sobre el marco de negociaciones.

Los medios iraníes informaron de que los niveles de enriquecimiento de uranio y el destino de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán se negociarían en el período de 60 días posterior al memorando.

Pero Trump insistió en su publicación en que ambos países coordinarían la retirada y destrucción del uranio enriquecido de Irán, una afirmación infundada según fuentes iraníes citadas por Fars.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní también ha señalado que actualmente "no hay negociaciones" en curso sobre el programa nuclear.

Todavía no está claro qué dirá el memorando inicial sobre la cuestión nuclear.

Garantías

Una de las principales exigencias de Teherán son las garantías de que Washington respetará sus compromisos, especialmente después de que Trump ordenara en su primer mandato retirarse unilateralmente del acuerdo alcanzado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias sobre su programa nuclear.

Según las informaciones publicadas, el borrador del texto establece que ambos países entrarán en un período de negociación de 60 días tras acordar el memorando. Sin embargo, no se especificaron qué temas se tratarán.

El principal negociador de Irán también ha expresado escepticismo sobre las garantías de Estados Unidos, y afirmó que Teherán confiaría solo en las acciones concretas de Washington, no en sus palabras.

Si las partes alcanzan un acuerdo, el texto final se presentaría al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para su aprobación, el máximo nivel de garantía reconocido en el derecho internacional.