Aerolíneas mexicanas restringen a viajeros provenientes de países afectados por ébola

Queda restringido el ingreso a México por vía aérea de viajeros que hayan permanecido en Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días.

Tres aerolíneas mexicanas anunciaron que restringen a partir de este viernes sus vuelos a pasajeros provenientes de países africanos afectados por el ébola.

Esta medida se enmarca en una serie de acciones preventivas que coordinan México, Estados Unidos y Canadá a menos de dos semanas de que inicie el Mundial de Norteamérica 2026, que coorganizan los tres países

"Queda restringido el ingreso a México por vía aérea de viajeros que hayan permanecido en Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur en los últimos 21 días", informó en sus redes sociales Aeroméxico, la mayor línea del país.

La firma de bajo costo Viva, por su parte, detalló en un comunicado que esta disposición fue "emitida por las autoridades sanitarias y migratorias del gobierno de México".

Volaris también informó de esta disposición, que estará vigente durante 60 días.

Las tres líneas operan varias rutas internacionales además de las locales.

La selección de la República Democrática del Congo, el país más golpeado por el ébola con casi 250 muertos y más de 1.000 casos, participará en el torneo mundial

La semana pasada, Estados Unidos anunció que el equipo congoleño deberá permanecer aislado durante 21 días antes de ingresar al país, donde el 17 de junio debuta ante Portugal en Houston.

El segundo partido del conjunto africano será ante Colombia en Guadalajara, en el oeste de México, país que estima recibir a más de cinco millones de turistas durante el Mundial.

El último partido de los congoleños, que tendrán su campamento en Houston, será el 27 de junio en Atlanta ante Uzbekistán.

El miércoles, en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades de Salud informaron además que se pondrán en marcha "protocolos de vigilancia epidemiológica".

La enfermedad del ébola, que ha matado a más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años, provoca una fiebre hemorrágica aguda y extremadamente contagiosa.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el lunes que la epidemia en la República Democrática del Congo es "extremadamente grave y difícil" y amenaza al menos a una decena de países africanos más.