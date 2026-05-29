Brad Pitt enfrenta demanda millonaria por el nombre de su marca de skincare

El actor enfrenta un nuevo proceso judicial relacionado con uno de sus proyectos empresariales fuera de Hollywood.

La línea de cuidado facial Beau Domaine, vinculada al artista estadounidense, fue demandada en California por la empresa Beau D., una marca de productos de cuidado personal que asegura existir una similitud comercial capaz de generar confusión entre consumidores dentro del mercado de cosmética y bienestar masculino.

La acción legal fue presentada por la compañía con sede en Malibú, fundada en 2020 por Brandon Palas, exintegrante de equipos editoriales asociados a publicaciones como Men’s Vogue y Teen Vogue. Según la demanda, el cambio de nombre realizado por la marca asociada a Brad Pitt durante 2024 habría afectado directamente la identidad comercial y el posicionamiento previamente construido por Beau D. dentro de la industria de productos de lujo para el cuidado personal.

El conflicto comenzó después de que la línea de skincare del actor abandonara su denominación original, “Le Domaine”, para adoptar el nombre Beau Domaine. La empresa demandante sostiene que el nuevo nombre mantiene demasiadas similitudes fonéticas y visuales con su propia marca registrada, situación que, según argumentan, podría provocar errores de identificación entre consumidores y afectar la presencia comercial de sus productos.

Beau D. comercializa distintos artículos orientados al cuidado de la piel masculina, incluyendo bálsamos y una crema enfocada en el bienestar íntimo masculino llamada “D. Cream”. El producto ha llamado la atención por su estrategia publicitaria y por el tono provocador utilizado en su promoción. En la descripción oficial del artículo puede leerse: “Cuida tus partes íntimas con ‘D. Cream’. Aplícala con un suave masaje para obtener la máxima hidratación, suavidad y potencia. Nuestra fórmula original aprovecha la energía viril de hierbas como el dong quai, la epimedium y el he shou wu, junto con extractos naturalmente nutritivos como la alga coralina, la calabaza trepadora y la berenjena”.

La descripción promocional concluye además con la frase: “‘D. Cream’ te da potencia ahí abajo”, elemento que se ha convertido en parte distintiva de la identidad de la compañía fundada por Palas. La marca también se caracteriza por mantener una estrategia visual humorística y provocadora, incluyendo detalles gráficos llamativos en su sitio web corporativo.

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La demanda presentada contra Beau Domaine incluye acusaciones por presunta competencia desleal y “falsa designación de origen”, de acuerdo con disposiciones contempladas en el Código de Negocios y Profesiones de California. Beau D. asegura que antes de acudir a instancias judiciales intentó resolver el conflicto mediante acercamientos privados con la empresa relacionada con Brad Pitt, aunque no lograron alcanzar un acuerdo.

Además de exigir compensaciones económicas superiores a los 75 mil dólares, la compañía solicita que la línea de skincare del actor deje de utilizar el nombre Beau Domaine. Según los documentos legales, la permanencia de esa denominación podría afectar directamente el reconocimiento de la marca demandante en un mercado cada vez más competitivo dentro de la industria cosmética de lujo.

La línea Beau Domaine fue lanzada inicialmente en 2022 y está vinculada al entorno vitivinícola de Brad Pitt en Francia. El proyecto fue desarrollado junto a una reconocida familia productora de vino y utiliza ingredientes derivados de variedades de uva como Grenache, Syrah y Mourvèdre, combinados con componentes orientados al tratamiento antiedad y al cuidado facial premium.

El negocio también guarda relación con Château Miraval, el viñedo propiedad del actor que ha estado involucrado previamente en procesos judiciales relacionados con su divorcio de Angelina Jolie. Hasta ahora, representantes de Brad Pitt no han emitido declaraciones públicas sobre la demanda presentada por Beau D.

Mientras el litigio avanza en tribunales de California, el caso continúa generando atención mediática debido al creciente interés de celebridades internacionales por expandir sus negocios hacia la industria del cuidado personal, la cosmética y el bienestar masculino.