Uma Thurman reveló cómo 'Pulp Fiction' salvó su carrera tras dura crisis

La confesión ocurrió durante su participación en el programa Running Wild with Bear Grylls, donde compartió detalles sobre las experiencias que marcaron su vida dentro de la industria cinematográfica.

La reconocida actriz Uma Thurman sorprendió al hablar abiertamente sobre uno de los momentos más difíciles de su trayectoria profesional, al admitir que estuvo cerca de abandonar por completo la actuación antes de protagonizar la emblemática película Pulp Fiction.

Durante la conversación con Bear Grylls, la actriz explicó que atravesó una fuerte crisis emocional y profesional antes de trabajar junto al director Quentin Tarantino. Thurman aseguró que una experiencia negativa en un set de grabación la dejó desmotivada y con dudas sobre continuar en Hollywood, justo antes de obtener el papel que transformaría su carrera.

La intérprete recordó que atravesaba una etapa de profunda incertidumbre cuando llegó la propuesta de participar en la producción estrenada en 1994. “Había tenido una difícil experiencia laboral antes de hacer esa película, que compartí con [Quentin], y había perdido el rumbo. Estaba pensando en dejarlo”, confesó la actriz durante el programa. Sus declaraciones reflejaron el impacto que ciertas dinámicas de la industria tuvieron sobre su confianza y estabilidad emocional en aquellos años.

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Thurman también explicó que la experiencia de trabajar en Pulp Fiction cambió completamente su percepción sobre el cine y le devolvió la motivación para continuar actuando. “Había tenido una de esas típicas experiencias desagradables de Hollywood, pero una vez que hice [Pulp Fiction] y vi lo que era el cine de verdad, pensé: ‘Ah, quiero hacer esto’”, afirmó la artista. El filme se convirtió en un fenómeno mundial y posicionó a Uma Thurman como una de las figuras más importantes del cine de los años noventa.

Gracias a su interpretación de Mia Wallace junto a John Travolta y Samuel L. Jackson, la actriz obtuvo una nominación al Premio Oscar como mejor actriz de reparto, consolidando un ascenso definitivo en Hollywood. Sin embargo, detrás del éxito internacional existía una batalla personal marcada por la inseguridad y el miedo constante al fracaso.

En el mismo programa, Thurman habló sobre las dificultades emocionales que arrastró durante gran parte de su vida profesional. “Siempre esperé que el trabajo se acabara, que me devolvieran al punto de partida. He estado nerviosa la mayor parte de mi vida; pensaba que el nerviosismo era mi ventaja... pero lo estoy desmontando. Siento que lo navegué bastante bien”, expresó la actriz, quien además reveló que padeció dislexia durante la infancia y que no aprendió a leer hasta los ocho o nueve años.

La conversación también abordó uno de los accidentes más graves que ha sufrido la artista fuera de cámaras. Thurman relató que en 2016 perdió el control de un caballo y sufrió múltiples fracturas que afectaron seriamente su movilidad. “Perdí el control de un caballo que era demasiado bueno para mí. Me rompí el chasis: la caja torácica, un poco de la espalda... romper la pelvis es muy doloroso”, recordó.

La recuperación física fue extensa y compleja. “Tuve que usar silla de ruedas, luego un andador, y después aprender a caminar de nuevo. A largo plazo, lo convertí en un reinicio que ha sido una construcción constante desde entonces”, agregó la actriz, quien describió ese episodio como un punto de transformación personal.

La relación entre Uma Thurman y Quentin Tarantino también atravesó momentos de tensión años después de Pulp Fiction, especialmente tras un accidente automovilístico ocurrido durante el rodaje de Kill Bill. En declaraciones publicadas por The New York Times, la actriz recordó: “Él vino a mi tráiler y no le gustaba escuchar que no, como cualquier director. Estaba furioso porque le había hecho perder mucho tiempo. Pero yo tenía miedo”.

Por su parte, Tarantino reconoció públicamente la gravedad de aquel episodio. “Fue devastador. Más allá de ser uno de los mayores lamentos de mi carrera, es uno de los mayores lamentos de mi vida. Ella me culpó del accidente y tenía razón en hacerlo”, declaró el director. Actualmente, Thurman prepara su regreso al cine con Lindas y letales, una producción de acción y artes marciales que marcará una nueva etapa en su carrera.