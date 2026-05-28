MEF actualiza subsidio semanal de combustible; incluye nuevo monto para la ruta vía Centenario

El mecanismo temporal de estabilización de precios rige hasta el 12 de junio; buses que usan la ruta del Puente Centenario recibirán un tope mayor por el desvío obligatorio

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó este jueves en la Gaceta Oficial la Resolución Nº MEF-RES-2026-1904, que establece los nuevos montos máximos del subsidio semanal de combustible y los precios máximos de venta aplicables a los beneficiarios del mecanismo temporal de estabilización, vigente desde el 29 de mayo hasta el 12 de junio de 2026.

¿Cuánto pagarán en gasolinera los beneficiarios?

Según el Artículo 2 de la resolución, los precios máximos que pagarán en estación de servicio los transportistas y pescadores artesanales validados en el programa son:

Gasolina de 91 octanos: B/.0.91 por litro

B/.0.91 por litro Gasolina de 95 octanos: B/.1.04 por litro

B/.1.04 por litro Diésel bajo en azufre: B/.0.90 por litro

La diferencia entre ese precio y el valor de mercado en cada estación será cubierta total o parcialmente por el Estado a través del MEF.

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¿Cuánto puede consumir cada modalidad a la semana?

La resolución fija topes semanales de consumo subsidiado según el tipo de vehículo o actividad:

Modalidad Monto anterior Monto actual Variación Pick Up / Panel B/.32.28 B/.30.14 -B/.2.14 ↓

-6.63% Camión Refrigerado B/.80.70 B/.75.34 -B/.5.36 ↓

-6.64% Camión Articulado B/.141.23 B/.131.85 -B/.9.38 ↓

-6.64% Pesca Artesanal B/.70.80 B/.67.70 -B/.3.10 ↓

-4.38% Taxi B/.66.91 B/.63.98 -B/.2.93 ↓

-4.38% Bus Colectivo B/.198.52 B/.185.34 -B/.13.18 ↓

-6.64% Bus Colectivo Ruta Puente Centenario (>10 ton) — B/.204.17 Nuevo ★

modalidad nueva Colegial B/.106.93 B/.99.82 -B/.7.11 ↓

-6.65% Ruta Interna B/.122.26 B/.114.14 -B/.8.12 ↓

-6.64% Tereza Espinoza - TVN Noticias

Los consumos que superen esos topes no serán elegibles para el apoyo estatal.

¿Por qué los buses del Puente Centenario tienen un tope diferente?

La resolución reconoce que las restricciones de tránsito aplicadas al Puente de Las Américas por seguridad estructural obligan a los buses de más de 10 toneladas a usar la ruta alterna del Puente Centenario, lo que representa aproximadamente 12 kilómetros adicionales por vuelta completa. Ese mayor recorrido incrementa el consumo de combustible, razón por la cual el tope subsidiado para esa modalidad es superior al del bus colectivo convencional.

¿A quiénes aplica el mecanismo?

El subsidio está dirigido exclusivamente a vehículos de transporte público de pasajeros, carga vinculada al abastecimiento de productos agropecuarios, alimentos esenciales, bienes de primera necesidad e insumos de limpieza y aseo personal, así como a la pesca artesanal, siempre que estén debidamente validados dentro del programa.

El combustible adquirido a precio subsidiado deberá usarse únicamente para esas actividades. En caso de uso indebido, el beneficiario enfrentará suspensión o cancelación inmediata del acceso al mecanismo, además de posibles sanciones administrativas, civiles o penales.

¿Hasta cuándo rige y qué pasa después?

Los precios y montos establecidos en esta resolución estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del viernes 29 de mayo hasta las 5:59 a.m. del viernes 12 de junio de 2026. El MEF, en coordinación con la Secretaría Nacional de Energía, actualizará los valores cada dos semanas según las variaciones en el mercado internacional y la disponibilidad presupuestaria.

El mecanismo podrá mantenerse mientras persistan aumentos en los precios de combustibles por encima de los niveles previos a la crisis energética global. Una vez estabilizados los precios locales, se extenderá por un período adicional de hasta 15 días calendario antes de su cierre definitivo.

La resolución fue firmada por el ministro Felipe E. Chapman y entra en vigor a partir de su promulgación en Gaceta Oficial.