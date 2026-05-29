Comité de Salud de San Félix denuncia abandono del hospital y colapso sanitario en el oriente chiricano

Los miembros del comité advirtieron que la crisis sanitaria en el distrito continúa agravándose mientras persisten las deficiencias estructurales y la escasez de especialistas, una situación que mantiene preocupados a residentes del Oriente chiricano.

Chiriquí/Directivos del Comité de Salud de San Félix, en el Oriente de Chiriquí, denunciaron el deterioro de las instalaciones del centro de salud y del Hospital Rural del Oriente Chiricano, y exigieron al Gobierno Nacional una intervención urgente ante las condiciones que, según afirman, afectan tanto a pacientes como al personal médico.

Entre los principales problemas señalados están los derrames de aguas servidas entre ambas estructuras, situación que ha generado malos olores y condiciones insalubres en el área.

Los representantes comunitarios aseguran que las aguas negras emanan desde el hospital hacia el centro de salud, afectando directamente a quienes acuden diariamente en busca de atención médica.

“Tenemos problemas con las aguas negras, la mala atención y la falta de especialistas en odontología, ginecología y pediatría. El agua negra emana desde el hospital al centro de salud y afecta a los pacientes”, manifestó Dilcia Santamaría, integrante del comité de salud de San Félix.

Santamaría indicó además que las denuncias ya fueron presentadas ante las autoridades del Ministerio de Salud, pero hasta el momento no han recibido respuestas concretas.

La dirigente también cuestionó la administración actual del Hospital Rural del Oriente Chiricano, que se encuentra bajo la gestión del Ministerio de Salud Comarcal. Según dijo, la comunidad considera que el servicio no ha mejorado y por ello solicitan que el hospital vuelva a ser administrado directamente por el Ministerio de Salud en Chiriquí.

“Queremos que el Gobierno escuche nuestras peticiones. En manos de la comarca hay muchas anomalías y estamos luchando para que el hospital vuelva a ser administrado desde Chiriquí”, expresó.

Por su parte, Irene Gonzales, fiscal del Comité de Salud de San Félix, señaló que la población enfrenta constantes deficiencias en la atención médica debido a la falta de personal y recursos.

“No tenemos doctores ni recursos que puedan ayudar a la población. Basta ya de mantenernos en esta situación. Lo que pedimos es que devuelvan nuestro hospital y envíen médicos”, sostuvo.

Los miembros del comité advirtieron que la crisis sanitaria en el distrito continúa agravándose mientras persisten las deficiencias estructurales y la escasez de especialistas, una situación que mantiene preocupados a residentes del Oriente chiricano.

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