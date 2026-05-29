Ministerio Público realiza inspección ocular por investigación relacionada con la Unachi

La diligencia, que inició cerca de las 9:00 de la mañana, se realizó en coordinación con la directora general del Registro Público, Nairobia Escruceria, y tuvo como objetivo recabar y verificar documentación de interés para el desarrollo de las investigaciones.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, encabezó una diligencia de inspección ocular en las instalaciones del Registro Público de Panamá, como parte de una investigación que adelanta el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades vinculadas a la Universidad Autónoma de Chiriquí.

Ciudad de Panamá, Panamá/El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, encabezó este viernes una diligencia de inspección ocular en las instalaciones del Registro Público de Panamá, como parte de una investigación preliminar relacionada con presuntas irregularidades vinculadas a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

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