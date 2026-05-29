Caso Unachi: Procurador Gómez inspecciona Registro Público por presuntas irregularidades

La diligencia se realizó en coordinación con la directora general del Registro Público, Nairobia Escruceria, y tuvo como objetivo recopilar y verificar documentación considerada de interés para el desarrollo de las investigaciones.

David, Chiriquí/El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, encabezó una diligencia de inspección ocular en las instalaciones del Registro Público de Panamá, como parte de una investigación que adelanta el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades vinculadas a la Universidad Autónoma de Chiriquí.

La diligencia se realizó en coordinación con la directora general del Registro Público, Nairobia Escruceria, y tuvo como objetivo recopilar y verificar documentación considerada de interés para el desarrollo de las investigaciones.

De acuerdo con la información oficial, las autoridades buscan obtener elementos que permitan esclarecer posibles anomalías relacionadas con el caso que involucra a la Universidad Autónoma de Chiriquí.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha revelado mayores detalles.

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