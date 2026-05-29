Venezolano es condenado a 13 años de prisión por difundir material de abuso infantil en WhatsApp en Panamá Oeste

De acuerdo con el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías validó un acuerdo de pena alcanzado entre las partes y emitió la sentencia condenatoria No. 340 del 28 de mayo de 2026.

La Chorrera, Panamá Oeste/Un hombre de nacionalidad venezolana fue condenado a 13 años de prisión por los delitos de difusión y posesión de material de abuso sexual infantil, hechos ocurridos en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías validó un acuerdo de pena alcanzado entre las partes y emitió la sentencia condenatoria No. 340 del 28 de mayo de 2026.

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La investigación detalla que los hechos ocurrieron el 4 de mayo de 2025, en el corregimiento de Puerto Caimito, cuando el ahora condenado difundió masivamente, a través de un grupo de WhatsApp de una barriada en La Chorrera, un video en el que aparecía un menor de edad siendo víctima de abuso sexual.

Posteriormente, durante un allanamiento realizado el 17 de mayo de 2025 por la Sección de Atención Primaria de La Chorrera y unidades de la Policía Nacional, las autoridades ubicaron un dispositivo electrónico que contenía videos de menores de edad en actividades de naturaleza sexual.

Además de la pena principal, el tribunal impuso como sanción accesoria la prohibición de trabajar cerca de parques, escuelas o lugares frecuentados por menores de edad durante cinco años, una vez cumplida la condena.