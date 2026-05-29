Sech y Bad Bunny desatan euforia en Lisboa con una presentación histórica

El cantante panameño protagonizó uno de los momentos más comentados de la gira europea de Bad Bunny al aparecer como invitado sorpresa durante el segundo concierto del artista puertorriqueño.

La presentación ocurrió ante miles de asistentes que llenaron por completo el Estádio da Luz, escenario que volvió a registrar entradas agotadas en una nueva fecha del exitoso “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

La inesperada participación de Sech se produjo durante la dinámica de la “canción sorpresa”, un segmento exclusivo que Bad Bunny ha convertido en uno de los principales atractivos de la gira mundial. La aparición del artista panameño generó una reacción inmediata entre los asistentes, quienes estallaron en aplausos y gritos desde el instante en que el intérprete emergió desde una plataforma elevadora ubicada bajo el escenario principal.

Ambos artistas iniciaron su actuación conjunta con “Ignorantes”, uno de los temas más exitosos de la música urbana latina lanzado en 2020 dentro del álbum “YHLQMDLG”. La interpretación se convirtió en uno de los momentos más virales de la noche gracias a los múltiples videos compartidos en redes sociales por los asistentes al espectáculo. La química artística entre los dos exponentes del género urbano volvió a quedar en evidencia frente a un estadio completamente iluminado por celulares y ovaciones constantes.

La participación de Sech no terminó allí. El artista también acompañó a Bad Bunny en una versión especial del exitoso sencillo “Otro Trago”, canción incluida en el álbum “Sueños”, publicado por el panameño en 2019. El tema, originalmente interpretado junto a Darell, continúa siendo una de las producciones más reconocidas dentro del repertorio de Sech y uno de los sencillos más reproducidos de la música latina en plataformas digitales.

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El regreso de Sech a un escenario internacional de esta magnitud coincide además con el lanzamiento reciente de “SECHO GANG”, su nuevo proyecto discográfico, consolidando así una etapa clave en la carrera del cantante panameño. Su presencia junto a Bad Bunny refuerza el impacto global de los artistas latinoamericanos dentro de la industria musical y confirma la relevancia que ambos mantienen en el panorama internacional del entretenimiento.

La gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” se ha caracterizado por incluir colaboraciones inesperadas en cada ciudad. En Barcelona, por ejemplo, Bad Bunny sorprendió al público con la aparición de Bad Gyal para interpretar “La Santa”, mientras que días después invitó a Bryant Myers a cantar “Triste”. Cada concierto incorpora una canción exclusiva que no se repite en ninguna otra fecha del tour, estrategia que ha incrementado la expectativa entre los seguidores del artista puertorriqueño.

Tras sus presentaciones en Portugal, Bad Bunny continuará la etapa europea de su gira con una extensa agenda de conciertos programados en importantes estadios del continente. La próxima parada será Madrid, ciudad en la que ofrecerá diez presentaciones consecutivas en el Estadio Riyadh Metropolitano a partir del 30 de mayo de 2026.

Posteriormente, el recorrido incluirá actuaciones en Düsseldorf, Arnhem, Londres, Marsella, París, Estocolmo, Varsovia, Milán y Bruselas. En total, esta fase internacional contempla 29 conciertos distribuidos en 12 ciudades de 10 países europeos, consolidando a Bad Bunny como uno de los artistas latinos con mayor alcance global en la actualidad.

La aparición de Sech en Lisboa quedó marcada como uno de los momentos más impactantes del tour hasta ahora. La combinación de ambos artistas sobre el escenario confirmó nuevamente el poder de convocatoria de la música urbana latina y el impacto internacional que continúan alcanzando sus principales exponentes en escenarios multitudinarios alrededor del mundo.