Britney Spears enfrenta la justicia y acepta condena por conducción imprudente

La ‘princesa del pop’ volvió a estar en el centro de la atención pública luego de admitir cargos relacionados con conducción imprudente bajo los efectos del alcohol y drogas en California.

La artista alcanzó un acuerdo judicial con la fiscalía del condado de Ventura que le permitirá cumplir una condena de 12 meses de libertad condicional, poniendo fin a un nuevo proceso legal que reavivó el interés sobre su situación personal y judicial.

El caso se originó tras un incidente registrado el pasado 4 de marzo, cuando la cantante fue detenida por las autoridades bajo sospecha de conducir bajo la influencia de sustancias. Spears pasó la noche bajo custodia y recuperó su libertad a la mañana siguiente, mientras avanzaban las investigaciones correspondientes sobre el episodio ocurrido en el estado de California.

Según reportes de medios locales, posteriormente la intérprete ingresó a un programa de rehabilitación, un elemento que terminó siendo considerado durante el proceso judicial. La decisión de someterse a tratamiento fue tomada en cuenta por la fiscalía y formó parte de las conversaciones que concluyeron en el acuerdo presentado oficialmente ante el tribunal.

El abogado de la cantante, Michael A. Goldstein, entregó declaraciones a la prensa luego de conocerse la resolución judicial y destacó la actitud asumida por la artista durante el proceso. “Mi cliente está yendo bien”, afirmó el representante legal frente a los medios de comunicación a la salida del tribunal.

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Goldstein también agradeció la postura de las autoridades judiciales en medio del acuerdo alcanzado con la fiscalía. “Agradecemos a la fiscalía por reconocer los pasos positivos que Britney ha dado para ayudarse a sí misma”, expresó el abogado, subrayando que la cantante ha mostrado disposición para enfrentar las consecuencias legales derivadas del caso.

En relación con la decisión de declararse culpable, el representante explicó que la prioridad era cerrar el proceso y permitir que la artista continúe enfocada en su recuperación personal. “Creo que a nadie le agrada declararse culpable de algo, pero dadas las circunstancias y para dejar esto atrás, creo que todos están satisfechos con el resultado”, agregó.

El nuevo episodio judicial vuelve a poner sobre la mesa el historial de dificultades personales que ha enfrentado la estrella del pop durante los últimos años. En sus memorias publicadas en 2023, Spears aseguró que nunca consumió drogas duras y negó haber tenido problemas graves con el alcohol. Sin embargo, sí reconoció haber utilizado Adderall, un medicamento recetado para trastornos de atención y catalogado dentro del grupo de las anfetaminas.

La cantante también recordó en ese libro uno de los periodos más complejos de su vida pública, marcado por la crisis que atravesó en 2007 y que terminó derivando en la imposición de una tutela legal encabezada por su padre, Jamie Spears. Bajo ese régimen, el control de sus finanzas y decisiones personales quedó en manos de su familia mientras ella continuaba desarrollando su carrera artística.

Durante años, la situación generó un intenso debate público y una fuerte movilización de seguidores alrededor del movimiento “Liberen a Britney”, que impulsó campañas internacionales en defensa de la autonomía de la artista. Finalmente, en 2021, una corte de Los Ángeles puso fin a la tutela legal, una decisión que fue interpretada como uno de los momentos más significativos en la vida reciente de la cantante.

Ahora, con este nuevo acuerdo judicial, Britney Spears busca cerrar otro capítulo complejo mientras permanece bajo observación pública y continúa intentando recuperar estabilidad en el ámbito personal y profesional.