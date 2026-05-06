Matthew Perry: subasta de objetos del actor impulsa programas contra la adicción

Una colección única será subastada el próximo mes en un evento que busca transformar su legado en una herramienta de impacto social.

La iniciativa, vinculada a la Matthew Perry Foundation, destinará los fondos recaudados a fortalecer programas de tratamiento y a combatir el estigma asociado a la adicción, una causa que marcó la vida del artista.

El catálogo de la subasta reúne piezas de alto valor simbólico y cultural, especialmente relacionadas con la icónica serie Friends, donde Perry alcanzó reconocimiento global por su papel como Chandler Bing. Entre los artículos más destacados figura una colección de 26 guiones originales, que incluye episodios emblemáticos como “The One With Ross’s Tan”, “The One Where Joey Speaks French” y el capítulo final dividido en dos partes, “The Last One”.

A esta selección se suman dos guiones adicionales firmados tanto por Perry como por sus compañeros de elenco Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer. Estas piezas fueron donadas por Warner Bros., lo que refuerza el carácter conmemorativo y colectivo de la iniciativa.

La subasta no solo incluye material televisivo. También forma parte del inventario el premio del Screen Actors Guild que el actor recibió en 1995 por el desempeño destacado de un elenco en una serie de comedia. Además, se ofrecerán obras de arte pertenecientes a su colección privada, con creaciones de artistas reconocidos como Banksy y Mel Bochner, ampliando el alcance de la subasta hacia el ámbito artístico.

De acuerdo con un comunicado oficial, los ingresos netos estarán orientados a proyectos que buscan generar cambios estructurales en la forma en que se aborda la adicción. En ese sentido, se informó que los recursos se destinarán a “impulsar el legado más significativo de Matthew: construir un futuro libre del estigma de la adicción, donde cada persona que busque recuperación tenga acceso a la atención, los recursos y la comunidad que necesita para prosperar”.

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Entre las iniciativas beneficiadas se encuentra el programa del Massachusetts General Hospital, específicamente la beca Matthew Perry Foundation Fellowship in Addiction Medicine, enfocada en la formación de especialistas en tratamiento de adicciones. Asimismo, se apoyarán proyectos como Healing Appalachia y diversas organizaciones comunitarias que trabajan en procesos de recuperación y acompañamiento.

El proceso de subasta contempla varias etapas. Las pujas anticipadas ya se encuentran disponibles mediante un sistema de ofertas remotas, permitiendo la participación de interesados a nivel global. Además, los objetos podrán ser vistos de manera presencial en la sala de exhibición de Heritage Auctions en Beverly Hills entre el 18 y el 29 de mayo. Posteriormente, el evento principal se realizará el 5 de junio en Dallas, con modalidad presencial y en línea.

La relevancia de esta iniciativa se conecta directamente con la historia personal del actor, quien enfrentó durante años problemas relacionados con la adicción. Su fallecimiento, ocurrido el 28 de octubre de 2023, fue atribuido a los efectos del consumo de ketamina, según informes médicos, lo que reavivó el debate sobre la salud mental y el acceso a tratamientos adecuados.

Desde la fundación, su directora ejecutiva, Lisa Kasteler Calio, destacó el enfoque humano que guía esta causa. “Matthew creía que la adicción debía abordarse con compasión y ciencia, no con estigma y silencio”, afirmó. Además, subrayó el propósito de la subasta al señalar que “esta subasta impulsa el trabajo de la fundación para ampliar el acceso a atención basada en evidencia y enfrentar el estigma. Es una forma más de asegurar que nadie tenga que enfrentar esta enfermedad en soledad”.

La subasta se posiciona así como una acción clave dentro de los esfuerzos por convertir la memoria del actor en una plataforma de cambio, articulando cultura, solidaridad y salud pública.