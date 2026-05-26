Tom Holland enciende las redes tras aparecer con la camiseta rosa de Inter Miami

La presencia del actor británico llamó la atención no solo por su asistencia al estadio, sino también por la cercanía que mostró con los seguidores del club y por lucir la icónica camiseta rosa del equipo liderado por Lionel Messi.

Tom Holland volvió a convertirse en tendencia internacional luego de asistir al partido entre Inter Miami CF y Philadelphia Union, disputado en Miami durante una jornada que terminó con un marcador de 6-4 y que rápidamente se posicionó entre los encuentros más comentados de la temporada en la Major League Soccer.

El protagonista de Spider-Man apareció en distintos momentos del encuentro utilizando la indumentaria oficial de local del Inter Miami, diseñada por adidas, una prenda que se ha convertido en símbolo de la expansión global del club desde la llegada de Messi en 2023. Su aparición reforzó la tendencia de celebridades internacionales que han comenzado a frecuentar los partidos del conjunto de Florida, consolidando al equipo como un fenómeno deportivo y cultural que trasciende el fútbol estadounidense.

La jornada estuvo marcada por una intensidad ofensiva poco habitual. En apenas el primer tiempo se registraron ocho goles, situación que generó una ola de comentarios en redes sociales y convirtió el compromiso en uno de los más virales del fin de semana deportivo. El triunfo de Inter Miami mantuvo al equipo dentro de la conversación principal de la MLS y volvió a posicionar al club entre los temas más discutidos del panorama futbolístico internacional.

Además de seguir el encuentro desde las tribunas y algunos sectores cercanos al terreno de juego, Holland fue visto sosteniendo una lata de Bero, la marca de bebidas sin alcohol vinculada al actor. Las cámaras también captaron el momento en el que saludó a varios aficionados jóvenes presentes en el estadio, quienes aprovecharon la oportunidad para acercarse y pedir fotografías o autógrafos.

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Uno de los episodios que más repercusión tuvo ocurrió cuando varios fanáticos le solicitaron que firmara camisetas del Inter Miami. El actor accedió a las peticiones y convivió brevemente con los asistentes, generando una escena ampliamente compartida en plataformas digitales. Las imágenes comenzaron a circular pocas horas después del encuentro y alimentaron el interés de usuarios que siguen tanto la carrera del artista como el fenómeno mediático que rodea actualmente al club de Miami.

La aparición pública de Tom Holland coincidió además con un momento de gran exposición comercial para Inter Miami y Lionel Messi. En los próximos días está previsto el lanzamiento de una colección especial relacionada con el Mundial y desarrollada en colaboración entre adidas y Kith, una alianza que busca potenciar aún más la presencia de la marca del futbolista argentino dentro del mercado global de moda y deporte.

La camiseta rosa utilizada por Holland durante el partido forma parte de la línea oficial del club y actualmente continúa disponible a través de adidas. El diseño se ha convertido en uno de los productos más visibles asociados al crecimiento comercial de Inter Miami, especialmente desde que figuras internacionales comenzaron a aparecer frecuentemente utilizando la indumentaria del equipo.

Fuera del ámbito deportivo, Tom Holland también ha permanecido en el centro de la conversación mediática por distintos aspectos relacionados con su vida personal y profesional. En semanas recientes, Zendaya reveló durante una entrevista con Elle que ambos adoptaron un nuevo perro, un pocket bully rescatado de un refugio ubicado en Oakland, California. Durante la conversación, la actriz explicó el impacto emocional que tuvo el encuentro con la mascota y afirmó: “Es una maravillosa incorporación a nuestra familia. Vi su carita y pensé: ‘No puedo dejarte atrás’“.

Zendaya también confirmó que continúa trabajando junto a Holland en proyectos cinematográficos como Spider-Man: Brand New Day y The Odyssey. A comienzos de mayo, ambos actores fueron vistos en Londres mientras avanzaban en grabaciones adicionales relacionadas con la nueva película del universo Spider-Man, cuyo estreno continúa previsto para este verano.