Nestlé impulsa la economía circular en Panamá con programas que recuperan hasta 300 toneladas de plástico al año
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Más allá del anuncio, la historia pone el foco en iniciativas como ECOSPOT y Reciclando Ando, programas orientados a la recuperación de plástico posconsumo y a ampliar el acceso al reciclaje en comunidades, escuelas y supermercados.
Ciudad de Panamá, Panamá/En Panamá se generan aproximadamente 4,800 toneladas de basura al día- menos del 10% de estos residuos son reciclados. Por esta razón, deseo compartirte una nota sobre el reconocimiento otorgado a Nestlé por parte de la empresa LEAFSINC, con el que destaca el trabajo en la recuperación de residuos y promoción de la economía circular en Panamá.
Más allá del anuncio, la historia pone el foco en iniciativas como ECOSPOT y Reciclando Ando, programas orientados a la recuperación de plástico posconsumo y a ampliar el acceso al reciclaje en comunidades, escuelas y supermercados.
A través de estos esfuerzos, han logrado recuperar hasta 300 toneladas de plástico por año e involucrar a miles de personas en procesos de recolección, educación ambiental y sensibilización sobre la gestión responsable de residuos.
Estas acciones se desarrollan junto a aliados locales y autoridades, combinando infraestructura de reciclaje, jornadas comunitarias y actividades educativas para fortalecer la participación ciudadana y avanzar hacia modelos más sostenibles.