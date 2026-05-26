Nestlé impulsa la economía circular en Panamá con programas que recuperan hasta 300 toneladas de plástico al año

Más allá del anuncio, la historia pone el foco en iniciativas como ECOSPOT y Reciclando Ando , programas orientados a la recuperación de plástico posconsumo y a ampliar el acceso al reciclaje en comunidades, escuelas y supermercados.

Ciudad de Panamá, Panamá/En Panamá se generan aproximadamente 4,800 toneladas de basura al día- menos del 10% de estos residuos son reciclados. Por esta razón, deseo compartirte una nota sobre el reconocimiento otorgado a Nestlé por parte de la empresa LEAFSINC, con el que destaca el trabajo en la recuperación de residuos y promoción de la economía circular en Panamá.

Más allá del anuncio, la historia pone el foco en iniciativas como ECOSPOT y Reciclando Ando, programas orientados a la recuperación de plástico posconsumo y a ampliar el acceso al reciclaje en comunidades, escuelas y supermercados.

A través de estos esfuerzos, han logrado recuperar hasta 300 toneladas de plástico por año e involucrar a miles de personas en procesos de recolección, educación ambiental y sensibilización sobre la gestión responsable de residuos.

Estas acciones se desarrollan junto a aliados locales y autoridades, combinando infraestructura de reciclaje, jornadas comunitarias y actividades educativas para fortalecer la participación ciudadana y avanzar hacia modelos más sostenibles.