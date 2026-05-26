Minsa alerta sobre enfermedad renal asociada al calor extremo y deshidratación

Ante el incremento de las temperaturas y la sensación térmica extrema en el país, esta enfermedad afecta principalmente a trabajadores de sectores como la agricultura, la construcción y la minería

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud advirtió a los trabajadores que, debido a sus labores diarias, permanecen expuestos al sol, sobre la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar la Enfermedad Renal Crónica No Tradicional (ERCnT).

La subdirectora de Promoción de la Salud, Enélida Guerra, señaló que, ante el incremento de las temperaturas y la sensación térmica extrema en el país, esta enfermedad afecta principalmente a trabajadores de sectores como la agricultura, la construcción y la minería, quienes están expuestos constantemente al calor intenso y a la deshidratación.

Guerra explicó que la ERCnT es una forma de enfermedad renal crónica que no está vinculada a padecimientos como diabetes, hipertensión u obesidad, sino que suele desarrollarse de manera progresiva y silenciosa debido a factores ambientales y ocupacionales, entre ellos la exposición prolongada a altas temperaturas y el estrés térmico.

“Si trabajas expuesto al sol, al estrés térmico y a la deshidratación, debes realizar pausas y descansos bajo sombra, además de consumir entre dos y tres litros de agua diariamente”, indicó la funcionaria.

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Entre los principales factores de riesgo mencionó:

El trabajo físico pesado e ininterrumpido en ambientes de calor extremo.

La exposición continua al sol.

La deshidratación prolongada sin una hidratación adecuada.

El consumo excesivo de medicamentos para el dolor o antiinflamatorios que pueden afectar los riñones.

También destacó que la enfermedad puede presentarse en adultos jóvenes.

La funcionaria recomendó que las personas que realizan jornadas extensas bajo el sol se sometan a controles médicos para detectar posibles afectaciones renales a tiempo.

“Quienes presenten algunos de estos factores de riesgo, como realizar trabajo pesado durante largas jornadas bajo el sol, deben acudir al médico para realizarse una prueba de creatinina y conocer cómo están funcionando sus riñones”, expresó.

Asimismo, Guerra instó a las empresas con personal expuesto al sol a implementar pausas de descanso bajo sombra y garantizar acceso constante a hidratación, con el fin de proteger la salud de sus trabajadores y prevenir esta enfermedad.

El Minsa reiteró la importancia de mantener una adecuada hidratación, realizar descansos frecuentes en lugares frescos y acudir a controles médicos al menos una vez al año.