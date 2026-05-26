Aire acondicionado, calor y 'consumo fantasma': la combinación que está elevando la factura eléctrica

El coordinador de electricidad de la Secretaría Nacional de Energía de Panamá, Carlos Iglesias, explicó que el país se acerca nuevamente a niveles de demanda similares a los registrados durante el fenómeno de El Niño de 2023.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las altas temperaturas registradas en las últimas semanas en Panamá están provocando un incremento sostenido en el consumo de energía eléctrica, principalmente por el mayor uso de aires acondicionados y otros equipos domésticos, según especialistas del sector energético.

El coordinador de electricidad de la Secretaría Nacional de Energía de Panamá, Carlos Iglesias, explicó que el país se acerca nuevamente a niveles de demanda similares a los registrados durante el fenómeno de El Niño de 2023. Indicó que actualmente se está cerca de los 2,000 megavatios de demanda en el sistema interconectado nacional. Agregó que, hasta abril, el consumo rondaba los 1,980 megavatios y sigue aumentando debido a los golpes de calor.

De acuerdo con el especialista, la combinación entre altas temperaturas y humedad incrementa la sensación térmica y obliga a los hogares y comercios a utilizar con mayor frecuencia equipos de climatización. El aire acondicionado continúa siendo el electrodoméstico de mayor consumo energético en las viviendas panameñas, seguido por refrigeradores, computadoras, microondas y sistemas de iluminación.

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Iglesias señaló que uno de los errores más comunes es ajustar los aires acondicionados a temperaturas demasiado bajas, entre 16 y 18 grados, lo que incrementa considerablemente el gasto eléctrico.

“No es solamente bajarlo. Cuanto más lo bajas, más consumes, porque la temperatura, acercándola a 18 o 16 grados, que es lo que están seteados los aires acondicionados, entonces nos lleva a consumir más energía. Un grado de temperatura en el ambiente del hogar significa alrededor de entre un 5 y un 10 por ciento de mayor consumo”, explicó.

El experto recomendó mantener los equipos entre 23.5 y 24 grados, temperatura que considera adecuada para el clima panameño y que permite un uso más eficiente de la energía. También advirtió que apagar y encender constantemente el aire acondicionado genera picos de consumo debido al esfuerzo adicional que realiza el compresor al reiniciar el sistema.

En ese sentido, sugirió el uso de equipos tipo inverter, ya que ayudan a estabilizar la demanda energética y reducen el consumo a largo plazo. Las horas de mayor consumo eléctrico actualmente se concentran entre las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m., coincidiendo con el periodo de mayor intensidad del calor en el país.

Además del uso intensivo de electrodomésticos, Iglesias alertó sobre el llamado “consumo fantasma”, generado por dispositivos que permanecen conectados aunque no estén en funcionamiento. Entre ellos mencionó televisores, cajillas de cable, cargadores de celulares, computadoras y consolas de videojuegos, equipos que continúan utilizando energía mientras permanecen enchufados.

El especialista también recomendó realizar mantenimiento periódico a los electrodomésticos, especialmente a los aires acondicionados, para garantizar su eficiencia y reducir el gasto energético.