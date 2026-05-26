Ilya Espino indicó que la prioridad es el proyecto de río Indio, la relación con comunidades y la adaptación al cambio climático.

Ciudad de Panamá/El Canal de Panamá entra en una nueva etapa con la designación de Ilya Espino de Marotta como su próxima administradora, quien tomará posesión del cargo el 5 de septiembre. Actualmente subadministradora, Espino de Marotta se convierte en la primera mujer en liderar la vía interoceánica, un hito que refleja una trayectoria construida desde las filas de la institución.