Sector industrial alerta por escalada del conflicto comercial entre Panamá y Costa Rica

Aunque las tensiones comerciales entre ambas naciones no son nuevas, empresarios panameños señalan que el problema se arrastra desde hace aproximadamente 20 años, principalmente por la imposición de barreras no arancelarias que, según denuncian, han limitado el acceso de productos panameños al mercado costarricense.

El conflicto comercial entre Panamá y Costa Rica volvió a escalar en las últimas semanas, generando preocupación en el sector industrial y exportador de ambos países, tras nuevas declaraciones de autoridades gubernamentales y representantes empresariales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El conflicto comercial entre Panamá y Costa Rica volvió a escalar en las últimas semanas, generando preocupación en el sector industrial y exportador de ambos países, tras nuevas declaraciones de autoridades gubernamentales y representantes empresariales.

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