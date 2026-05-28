Félix Humberto Paz Moreno es designado defensor del Pueblo Adjunto en Panamá

Su trayectoria en derechos humanos incluye participación en litigios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, experiencia como extern en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actuaciones ante organismos de Naciones Unidas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Defensoría del Pueblo de Panamá anunció la designación del jurista Félix Humberto Paz Moreno como defensor del Pueblo Adjunto, en una decisión adoptada por la defensora del Pueblo, Angela Russo, en ejercicio de las facultades que le confiere la institución.

¿Quién es Félix Humberto Paz Moreno?

Según un comunicado, el nuevo defensor del Pueblo adjunto "cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional en el ámbito de los derechos humanos, el derecho procesal y el litigio estratégico". Su experiencia suma 13 años en el ejercicio del derecho y 12 años como docente del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.

En el plano académico, Paz Moreno es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, y posee una destacada formación internacional, con dos maestrías en Estados Unidos: un LL.M. en International Human Rights and Humanitarian Law por The American University Washington College of Law y un LL.M. en American Law por The Pennsylvania State University. A ello se suman una maestría en Derecho Procesal, otra en Ciencias Penales y una especialización en Docencia Universitaria.

Su trayectoria en derechos humanos incluye participación en litigios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, experiencia como extern en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actuaciones ante organismos de Naciones Unidas. Además, ha representado al Estado panameño en informes periódicos ante comités internacionales de derechos humanos.

En el sector público ha ocupado diversos cargos, entre ellos consejero jurídico y representante alterno de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (2023), secretario general del Ministerio de Desarrollo Social (2023-2024), asesor del despacho superior del mismo ministerio (2021-2023) y asesor legal en la Autoridad de Turismo de Panamá (2020).

Puedes leer: Congreso internacional analiza bases jurídicas que sustentan el canal de Panamá

Agrega el comunicado que su producción académica incluye investigaciones sobre derecho penal y derechos humanos, como estudios sobre la neutralización de tratados internacionales en el sistema penal acusatorio, la tipificación del delito de tortura en Panamá y la incorporación de protocolos adicionales a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En el ámbito internacional, participó como invitado del Washington College of Law en la final del “Inter-American Human Rights Moot Court Competition” en 2015, y como instructor logró que la Universidad de Panamá avanzara a semifinales en la edición 2026 de dicha competencia.

Te puede interesar: La rectora de la Unachi, Etelvina Medianero de Bonagas, requirió atención hospitalaria tras sufrir un desvanecimiento