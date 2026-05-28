Caminar entre postes, basura y abandono: el día a día que denuncian vecinos de Calle Estudiante y El Chorrillo

Aunque desde afuera pareciera poco utilizado, residentes aseguran que el puente sigue siendo un paso importante para muchas personas que cruzan diariamente entre ambos sectores.

Ciudad de panamá/Lo que para muchos es simplemente atravesar una calle o cruzar un puente, para residentes y peatones de sectores cercanos a Calle Estudiante, Patio Rochet y el límite entre Balboa y El Chorrillo, se ha convertido en una rutina marcada por obstáculos, deterioro y abandono institucional.

Durante un recorrido realizado por TVN Noticias en la Avenida de los Mártires, volvieron a quedar expuestas problemáticas que, según denuncian moradores, llevan meses e incluso años sin una solución definitiva.

En Calle Estudiante, especialmente en el área de Patio Rochet, caminar por la acera parece casi imposible. Postes colocados en medio del paso peatonal, estructuras de antiguas obras que nunca fueron retiradas, basura acumulada y aguas empozadas forman parte del paisaje diario de quienes transitan por la zona, muchos de ellos estudiantes y ciudadanos que se desplazan desde el Instituto Nacional hacia la estación de la 5 de Mayo.

“Hace falta disposición de las autoridades para hacer las cosas bien. La Alcaldía es la que más tiene que ver con esto, pero pareciera que ni saben dónde queda esta calle”, reclamó un residente del sector, quien además cuestionó la falta de presencia municipal.

La situación obliga a muchos peatones a bajar de la acera y caminar sobre la vía, exponiéndose al tráfico constante. Según los propios vecinos, ya se han registrado accidentes y golpes provocados por las malas condiciones del paso peatonal.

“Aquí uno tiene que aventurarse porque la acera se corta y los carros vienen rápido. A las autoridades no les interesa”, comentó otro ciudadano durante el recorrido.

A esto se suma el problema de la basura. Bolsas rotas, malos olores y desechos esparcidos forman parte del entorno. Algunos residentes atribuyen el desorden a personas en situación de calle que abren las bolsas durante la noche.

“Es incómodo, pero hay que caminar”, resumió una mujer mientras avanzaba entre los obstáculos y el mal olor.

Pero las denuncias no terminan allí. En el área que conecta Balboa con El Chorrillo, un hueco originado hace más de un año por una fuga de agua volvió a aparecer, pese a que el Ministerio de Obras Públicas había realizado reparaciones anteriormente. El agua continúa corriendo libremente, deteriorando nuevamente la vía.

Muy cerca de ese punto, el puente peatonal que une los corregimientos de El Chorrillo y Ancón refleja también el deterioro acumulado. Parte de la estructura carece de techo, no cuenta con iluminación y presenta visibles señales de corrosión. Entre las vigas y barandales, las telarañas evidencian el abandono.

Aunque desde afuera pareciera poco utilizado, residentes aseguran que el puente sigue siendo un paso importante para muchas personas que cruzan diariamente entre ambos sectores.

Las denuncias vuelven a poner sobre la mesa una realidad repetida en distintos puntos de la ciudad: comunidades que conviven durante años con infraestructura deteriorada, mientras las respuestas oficiales llegan tarde o simplemente no llegan.

Con información de Nicanor Alvarado.