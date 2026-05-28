Inauguran la 'Sala Panamá' en el Aeropuerto de Tocumen: Un espacio inmersivo para impulsar el turismo nacional

Una vitrina interactiva para los millones de pasajeros que transitan por el Hub de las Américas.

Ciudad de Panamá/El Aeropuerto Internacional de Tocumen cuenta desde hoy con una nueva e innovadora parada obligatoria para los viajeros internacionales. En la conexión entre la Terminal 1 y la Terminal 2, se ha inaugurado oficialmente la Sala Panamá, un moderno espacio diseñado especialmente para invitar a los pasajeros en tránsito a descubrir la riqueza cultural y los múltiples atractivos turísticos que ofrece el país.

Esta iniciativa busca transformar la experiencia de los usuarios dentro de la terminal aérea. La estrategia principal consiste en aprovechar el enorme flujo de personas que pasan por el denominado Hub de las Américas para convertir a los pasajeros en tránsito en turistas reales, motivándolos a que abandonen el aeropuerto o planifiquen una estancia prolongada en el territorio nacional.

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La gran atracción de la Sala Panamá es su propuesta tecnológica e interactiva. El lugar cuenta con una pantalla gigante inmersiva equipada con audio, donde se proyectan imágenes de las diversas provincias del país, mostrando la belleza de regiones como Chiriquí, Santiago, Veraguas y Coclé.

Además, los visitantes pueden interactuar con un mapa interactivo que destaca 13 destinos turísticos clave. Al tocar la pantalla, la plataforma despliega fotografías e información detallada sobre las actividades disponibles en puntos emblemáticos como:

El Valle de Antón

La Riviera Pacífica

Pedasí

Santa Catalina

Boquete

Tierras Altas

Bocas del Toro

El golfo de Chiriquí

El espacio está pensado para ser una herramienta de planificación. A través de su plataforma digital, los usuarios pueden ingresar sus datos personales y diseñar un itinerario a medida para viajes de 3, 5, 7 o hasta 15 días.

De igual forma, el sistema facilita la decisión de acogerse de forma inmediata al programa Panama Stopover de Copa Airlines, permitiendo a los viajeros quedarse unos días en el país sin costo adicional en su pasaje aéreo.

Este proyecto de promoción internacional es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la aerolínea Copa Airlines. Durante el acto de apertura, las autoridades y creadores del espacio coincidieron en que este lanzamiento marca un hito y un "antes y un después" para el sector, ya que permitirá que personas que solo conocían el aeropuerto de forma superficial logren conectar verdaderamente con el potencial de Panamá.

La Sala Panamá estará abierta al público de manera gratuita en un horario de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Con información de Jorge Quirós.