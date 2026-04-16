Exposición de arte y fotografía en el aeropuerto de Tocumen: Un viaje por la identidad panameña

El objetivo principal de esta exhibición es ofrecer a los pasajeros en tránsito o a los visitantes internacionales una "ventanita" a la identidad y herencia panameña.

Ciudad de Panamá/El Aeropuerto Internacional de Tocumen se convierte en un lienzo cultural con una exposición que fusiona fotografía y arte, una iniciativa conjunta del Museo de Arte Contemporáneo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Esta muestra, enmarcada en el Festival Voces por Nuestra Región, bajo el lema "cultura que mueve el mundo", busca sumergir a los viajeros en la rica diversidad cultural, historia y biodiversidad de Panamá.

La exposición presenta una colección de fotografías en blanco y negro que datan de las décadas de 1970 y 1980. Estas imágenes históricas se complementan con obras de destacados artistas panameños. La fotógrafa Sandra Eleta, junto a José Brightwhite y Rafael Álvarez, fueron invitados a crear piezas que exploran la biodiversidad panameña y la multiculturalidad del país.

El objetivo principal de esta exhibición es ofrecer a los pasajeros en tránsito o a los visitantes internacionales una "ventanita" a la identidad y herencia panameña. A través del arte, se busca recordar y conectar a los espectadores con la esencia de la nación, destacando sus paisajes naturales y su vibrante mezcla de culturas.

Esta exposición en el Aeropuerto de Tocumen no solo embellece el espacio, sino que también sirve como una poderosa herramienta para la promoción cultural, invitando a todos a descubrir la riqueza de Panamá antes incluso de salir de la terminal.