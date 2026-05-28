Panamá reduce consumo de tabaco, pero alertan sobre aumento de vapeadores entre jóvenes

Ciudad de Panamá, Panamá/Las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) revelaron los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Tabaco, destacando que el 95% de la población panameña encuestada no consume productos derivados del tabaco.

De acuerdo con el informe, la prevalencia del consumo de tabaco en Panamá registró una disminución al pasar de 6.4% en 2013 a 5% en 2025. El estudio también evidenció una reducción en la cantidad de fumadores diarios, aunque se observó un incremento en los fumadores ocasionales.

Durante la presentación de los resultados, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, advirtió sobre los riesgos asociados al uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores, especialmente entre los jóvenes.

“A veces se piensa erróneamente que los vapeadores o los productos que no son tabacos tradicionales producen menos daño y no es cierto. Producen más daño y los daños son irreversibles”, señaló el ministro.

Boyd Galindo insistió en la importancia de que la población conozca los efectos negativos de estos dispositivos. “Los vapeadores hacen daño y muchísimo”, enfatizó.

Por su parte, Reyna Roa, de la Comisión Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo del Minsa, destacó que actualmente Panamá registra unos 146,000 fumadores.

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“El número de fumadores ha bajado, ciertamente que sí. Lo importante es que hemos logrado disminuir el número de fumadores diarios, lo que indica una menor adicción y un aumento de fumadores ocasionales”, explicó.

La encuesta fue realizada a personas de 15 años en adelante y reflejó un mayor consumo de tabaco en la región de Panamá Centro y en las comarcas. Además, el estudio evidenció que los hombres consumen más tabaco que las mujeres.

Las autoridades también alertaron sobre la relación entre el consumo de tabaco y diversas enfermedades crónicas, como problemas pulmonares y cardíacos. Asimismo, indicaron que existen evidencias que vinculan el tabaquismo con la diabetes.

El Ministerio de Salud reiteró el llamado a la prevención y a fortalecer las campañas de concienciación para reducir el consumo de tabaco y vapeadores en el país.

Con información de Kayra Saldaña