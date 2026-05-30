EEUU exige liberación de líder indígena en Nicaragua en ‘estado crítico’

El pasado miércoles el gobierno, que no ha hecho pública una acusación por este caso, publicó fotografías de Rivera en una cama hospitalaria, conectado a un respirador y visiblemente delgado.

Estados Unidos exigió el viernes la excarcelación del líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera, luego de que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo difundiera imágenes que según Washington lo muestran en "estado crítico".

Rivera, de 73 años, fue detenido por la policía en 2023 en su casa de la localidad caribeña de Bilwi y es considerado un "preso de conciencia" por Amnistía Internacional.

El pasado miércoles el gobierno, que no ha hecho pública una acusación por este caso, publicó fotografías de Rivera en una cama hospitalaria, conectado a un respirador y visiblemente delgado.

"Reiteramos nuestro llamado a la liberación incondicional de él y de todos los presos políticos AHORA", señaló en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense.

La nota indica que el reporte de la "dictadura" sobre la salud de Rivera llega solo ahora que se encuentra en "estado crítico" y subraya que "esta represión, violencia e inhumanidad es abominable".

Sin embargo, el ministerio de Salud de Nicaragua descartó el viernes trasladar al detenido a su domicilio o a otro país por "riesgos" para su vida.

Quienes lo solicitan "están pidiendo lo imposible", agregó el ministerio en un comunicado, en el que sostuvo que está actuando con "responsabilidad".

Según el parte médico del miércoles, el líder indígena está con "ventilación mecánica" y "alimentación intravenosa", además de presentar "falla de múltiples órganos, hígado cirrótico e infección pulmonar activa causada por bacterias".

El mismo miércoles, la copresidenta Murillo indicó que Rivera, a quien llamó "hermano", ha sido atendido con un "programa completo" por sus "dolencias".

Amnistía Internacional pidió por su parte una evaluación médica independiente.

Ortega, de 80 años, y Murillo, de 74, mantienen un fuerte control sobre opositores tras las protestas de 2018 que dejaron unos 300 muertos, centenares de detenidos y forzaron a cientos de miles al exilio.

El gobierno calificó esas manifestaciones como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.

Según informes de la oposición, Ortega, en el poder desde 2007, enfrenta problemas de salud por lo que Murillo hace una purga interna para garantizar la sucesión.