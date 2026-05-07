Victoria Beckham rompe el silencio sobre su maternidad con Brooklyn Beckham

La artista habló públicamente sobre su forma de ejercer la maternidad en medio del distanciamiento que mantiene con su hijo mayor.

La empresaria y exintegrante de las Spice Girls, Victoria Beckham, defendió su estilo de crianza y aseguró que su prioridad siempre ha sido acompañar y apoyar a sus hijos, evitando actitudes autoritarias o imposiciones dentro del entorno familiar.

Las declaraciones fueron realizadas durante su participación en el pódcast Aspire with Emma Grede, publicado el pasado 5 de mayo. En la conversación, Beckham reflexionó sobre los desafíos de criar hijos adultos y la manera en que ha intentado mantener la unión familiar pese a las dificultades recientes que atraviesa su relación con Brooklyn.

“Creo que es muy diferente ser madre de hijos adultos que de hijos pequeños. Solo intento hacer lo mejor que puedo”, expresó la diseñadora de moda, quien actualmente tiene 52 años y comparte cuatro hijos con el exfutbolista David Beckham: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

Durante la entrevista, Victoria dejó claro que su visión de la maternidad está basada en el respaldo emocional y no en el control. “Nunca se trata de ser exigente o de forzar. Se trata de estar ahí para apoyar”, afirmó, en unas declaraciones que rápidamente cobraron relevancia internacional debido al conflicto familiar que rodea a los Beckham desde hace varios meses.

La empresaria también habló sobre la relación cercana que mantiene con Cruz Beckham y el respaldo que le brinda en sus proyectos musicales. “Todo lo que pueda hacer para apoyarlo, animarlo y ayudarlo, ese es mi trabajo como su madre”, comentó, enfatizando que su rol está enfocado en acompañar el crecimiento personal y profesional de sus hijos.

Además de referirse a la crianza, Victoria Beckham describió la dinámica familiar que intenta preservar dentro de su hogar. Según explicó, la familia mantiene costumbres tradicionales y prioriza los espacios compartidos lejos de la tecnología. La diseñadora aseguró que, siempre que sus agendas lo permiten, cenan juntos cada noche alrededor de las seis de la tarde.

“No usamos los teléfonos y simplemente hablamos sobre lo que pasó durante el día. Estar muy unidos es realmente importante para nosotros”, señaló la empresaria, quien también se refirió al fenómeno mediático que convirtió a los Beckham en una de las familias más reconocidas de la cultura pop y el entretenimiento internacional.

En ese contexto, Victoria negó que la construcción del llamado “Brand Beckham” haya sido una estrategia planeada. “La gente habla del Brand Beckham, pero eso ocurrió de manera muy orgánica”, explicó. Posteriormente añadió: “Creo que fue el mundo exterior el que habló del Brand Beckham; así nunca lo vimos nosotros. Solo hacemos lo que hacemos”.

Las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para la familia. A comienzos de año, Brooklyn Beckham publicó una serie de mensajes en Instagram donde acusó a sus padres de intentar interferir en su relación con su esposa, Nicola Peltz Beckham. El joven también aseguró que hubo conflictos relacionados con decisiones familiares previas a su boda.

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“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible para mantener estos asuntos en privado”, escribió Brooklyn en una de sus publicaciones. Más adelante agregó: “No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”.

Fuentes cercanas al entorno familiar citadas por medios estadounidenses señalaron que el distanciamiento entre los Beckham y su hijo mayor se ha prolongado más de lo esperado y que las posibilidades de una reconciliación inmediata parecen cada vez más lejanas. “El distanciamiento ha durado más de lo que esperaban y eso los ha sorprendido. También están tristes de que haya llegado a este punto”, indicó una persona cercana a la familia.

Pese a la tensión pública, allegados al entorno de Victoria y David aseguran que ambos continúan abiertos al diálogo y mantienen la esperanza de reconstruir el vínculo familiar cuando Brooklyn decida acercarse nuevamente.