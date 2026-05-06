Sandra Sandoval combina éxito musical y vida familiar con viaje a Las Vegas

La reconocida cantante panameña vuelve a captar la atención en redes sociales al compartir un momento íntimo de su vida personal, en medio de una pausa tras su reciente actividad artística.

La intérprete de música típica Sandra Sandoval decidió aprovechar un periodo de descanso para viajar junto a sus hijos a Las Vegas, consolidando así una imagen que combina su trayectoria en los escenarios con su rol como madre.

El viaje se produce luego de culminar una gira de conciertos en Panamá, lo que le permitió disponer de algunos días libres. En este contexto, la artista comunicó a sus seguidores detalles de su escapada familiar a través de plataformas digitales. “Tengo 15 días libres y aproveché a traer a mis hijos a pasear,@tavofloresoficialptyy mi mamá llegan mañana. Les mantengo al tanto de mis Sandradas”, escribió, acompañando el mensaje con una imagen en la que aparece junto a sus hijos frente al icónico letrero de la ciudad estadounidense.

La publicación no solo generó interacción por el destino elegido, sino también por el enfoque cercano que la cantante mantiene con su audiencia. Su presencia constante en redes ha sido clave para fortalecer su vínculo con seguidores, quienes reaccionan tanto a sus proyectos musicales como a los momentos personales que decide compartir.

Días antes, la artista también había conmovido a su comunidad digital con un mensaje dedicado a su hija en el marco de su cumpleaños número 14. En esa ocasión, expresó su gratitud y visión sobre la maternidad con palabras que reflejan su dimensión familiar. ” gracias mi Dios por permitirme ver a mis hijos crecer es lo que lo que toda madre pide , ver a sus hijos grandes y con salud y siendo hombres y mujeres de bien. Hoy llega a la edad de 14 años la chiquita de la casa, la revolucionaria Kamila Yael, la que nos cansa a todos con su energía. Te amamos hija tu papi”, manifestó, evidenciando el valor que otorga a su entorno cercano.

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La trayectoria de la cantante, nacida en 1970, la posiciona como una de las figuras más influyentes de la música típica panameña. Conocida como “La Gallina Fina”, ha construido una carrera sólida junto a su hermano Samy Sandoval, con quien integra el dúo “Los Patrones de la Cumbia”. Esta agrupación cuenta con más de cuatro décadas de actividad, consolidándose como uno de los referentes del género en el país.

Además de su presencia en escenarios tradicionales como carnavales y festivales, la artista ha impulsado proyectos propios que fortalecen su conexión con el público. Entre ellos destaca el Sandra Fest, un evento que combina celebración personal y espectáculo musical, reuniendo a figuras destacadas del ámbito artístico.

Recientemente, la cantante celebró su cumpleaños número 56 con una edición del Sandra Fest que tuvo lugar en el Westland Mall, donde se congregaron artistas nacionales e internacionales. El evento contó con la participación del merenguero Eddy Herrera, entre otros invitados, consolidando su relevancia dentro del circuito musical.

El festival continuó expandiéndose, con una edición en la provincia de Chiriquí, donde se presentaron artistas como Micky Taveras, Giro López, Gustavo “Tavo” Flores y Principal. Este crecimiento evidencia la capacidad de la artista para convertir su celebración en una plataforma cultural de alto impacto.

La combinación entre su carrera artística, su cercanía con el público y su vida familiar refuerza su posicionamiento en el entorno digital. La reciente escapada a Las Vegas se suma a una serie de contenidos que reflejan su cotidianidad, manteniendo el interés de sus seguidores.

Con una trayectoria consolidada y una presencia activa en redes sociales, Sandra Sandoval continúa destacándose como una figura clave en la música panameña, integrando su faceta profesional con momentos personales que fortalecen su conexión con el público.