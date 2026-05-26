El superintendente de la planta, Javier Sánchez, explicó que el apagón ocurrió aproximadamente a las 3:58 p.m., lo que obligó a detener la producción de agua potable debido a la falta de energía eléctrica.

Ciudad de Panamá, Panamá/La interrupción del suministro eléctrico registrada la tarde del lunes provocó afectaciones en la producción y distribución de agua potable en sectores de Ciudad de Panamá y Colón, luego de que la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte suspendiera temporalmente sus operaciones.