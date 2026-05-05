Bad Bunny: el poderoso mensaje de su look e impacto en la Met Gala 2026

La aparición del artista se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, luego de que el artista irrumpiera en la alfombra roja con una transformación radical que desdibujó por completo su imagen habitual.

El cantante Bad Bunny llegó al Museo Metropolitano de Arte caracterizado como una versión envejecida de sí mismo, en una propuesta estética que combinó impacto visual, técnica y un mensaje conceptual alineado con el tema central del evento.

La gala, celebrada el 4 de mayo en Nueva York bajo el lema “Fashion Is Art”, reunió a figuras clave de la industria cultural global. Sin embargo, fue el intérprete puertorriqueño quien capturó la atención mediática gracias a un look envejecido hiperrealista, logrado mediante prótesis faciales que simulaban con precisión arrugas, flacidez y manchas solares. Esta decisión no solo marcó un giro en su narrativa estética, sino que lo posicionó como uno de los protagonistas indiscutibles de la noche.

La propuesta de Bad Bunny en la Met Gala 2026 dialogó directamente con el enfoque de la exposición del Costume Institute, centrada en la representación de los cuerpos y, en particular, en el cuerpo envejecido. En ese contexto, el propio catálogo de la muestra plantea: “Quizás como reflejo de nuestro temor a enfrentarnos a nuestra propia mortalidad, la industria de la moda, centrada en la juventud, ha ignorado tradicionalmente el cuerpo envejecido”. La aparición del artista funcionó como una interpretación visual de esta reflexión, abriendo espacio a una conversación sobre los estándares de belleza y la invisibilización de la vejez en la industria.

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Durante su paso por la alfombra roja, el cantante explicó el trasfondo de su elección estética con una declaración que refuerza el sentido de su propuesta: “Es parte de mi vida, siempre trato de hacer algo diferente. Y este día del Met es un día perfecto para explorar y ser creativo y expresar lo que eres de una manera diferente. Así que eso es lo que estoy haciendo esta noche y me alegra estar aquí contigo, y nosotros, todos los que estamos aquí. Exactamente me llevo 53 años. Así que tomó un poco de tiempo, pero valió la pena. Espero que se vea bien.”. Sus palabras consolidan la intención de convertir su imagen en un vehículo narrativo sobre el paso del tiempo y la identidad.

El nivel de detalle alcanzado en la caracterización fue resultado del trabajo conjunto con Mike Marino, reconocido por sus creaciones en transformaciones físicas complejas. Cada elemento fue diseñado de manera artesanal tras analizar cómo el envejecimiento podría modificar rasgos como el rostro, el cuello y las manos del artista. El resultado fue una caracterización hiperrealista que sorprendió incluso a fotógrafos y asistentes, quienes tardaron en identificarlo.

la manera en la que los fotógrafos comenzaron a gritar cuando vieron a Bad Bunny personalizado como un anciano JAKSKKAKAS me muero 😭 #MetGala pic.twitter.com/0W6hlT3UQ9 — nacho con O (@NachoConO) May 5, 2026

El estilismo se completó con un esmoquin negro a medida, desarrollado en colaboración con Zara, que aportó elegancia y sobriedad al conjunto. Destacó además un lazo extragrande en el cuello, inspirado en el icónico diseño “Bustle” de Charles James, reforzando la conexión entre historia y reinterpretación contemporánea. A esto se sumaron accesorios cuidadosamente seleccionados, como un reloj y un bastón de Audemars Piguet, que consolidaron la imagen de un caballero mayor sofisticado.

La participación del artista también invita a revisar su evolución dentro de este evento. En la Met Gala 2025, había optado por un traje marrón oscuro con solapas anchas, acompañado de camisa en tono claro, corbata amarilla y accesorios como sombrero tejido, gafas redondas y guantes con pedrería. Aquella propuesta ya evidenciaba su interés por reinterpretar la elegancia clásica.

No obstante, en 2026 llevó su narrativa estética mucho más lejos. Su presencia no solo destacó por la originalidad del concepto, sino por su capacidad para generar conversación en torno a temas estructurales de la moda contemporánea. Con esta aparición, Bad Bunny reafirma su papel como figura clave en la transformación de la industria, utilizando la estética como herramienta para cuestionar y ampliar los límites de la representación.