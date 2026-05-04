La Tigresa del Oriente revive a 'El diablo viste a la moda' imitando a Miranda Priestly

La cantante peruana volvió a posicionarse en tendencias digitales tras publicar un video en el que recrea su propia versión de la icónica película.

La artista, reconocida por su estilo extravagante y presencia constante en internet, sorprendió a sus seguidores al asumir el rol de una jefa exigente inspirada en Miranda Priestly, generando miles de reacciones en redes sociales.

En el contenido audiovisual, la intérprete aparece vestida completamente de rojo y con una peluca rubia, elementos que remiten directamente a la estética del personaje interpretado en el cine por Meryl Streep. A lo largo del video, La Tigresa adopta una actitud autoritaria frente a dos colaboradoras, recreando escenas que evocan el ambiente de tensión y exigencia característico de la historia original.

La publicación ha sido ampliamente compartida en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, consolidando una nueva ola de contenido viral de La Tigresa del Oriente. Usuarios destacan la creatividad de la propuesta, así como la capacidad de la artista para reinterpretar referencias de la cultura pop con su estilo particular, manteniendo vigente su presencia en el entorno digital.

La figura de La Tigresa del Oriente, cuyo nombre real es Juana Judith Bustos Ahuite, ha estado ligada durante años a fenómenos virales en Latinoamérica. Nacida el 22 de noviembre de 1945 en la Amazonía peruana, específicamente en la región de Loreto, ha construido una carrera basada en la combinación de música pegadiza, estética llamativa y una identidad visual marcada por el uso de estampados animal print.

Más allá de su faceta pública, la artista ha compartido detalles sobre su vida personal, revelando una infancia marcada por la escasez y el esfuerzo en una familia numerosa. Su historia de vida, desarrollada en un entorno donde la extracción de caucho era una de las principales actividades económicas, ha sido descrita como un ejemplo de resiliencia dentro del panorama artístico regional.

En contraste con la imagen mediática que proyecta, Bustos ha explicado que su rutina cotidiana se mantiene alejada de los reflectores. “Cuando trato de dejar a un lado a la Tigresa y entro en la persona Judith Bustos, me dedico a limpiar mi casa, ir al mercado, lavar la ropa. Me encanta hacer las cosas en mi casa, porque me gusta tener todo impecable. Yo misma diseño mis vestuarios y yo creo los modelos. Y esa es Judith”, afirmó en declaraciones previas, mostrando una dimensión más íntima de su vida.

El reciente video también se inserta en un contexto de renovado interés por la franquicia cinematográfica, impulsado por el éxito comercial de su secuela. El diablo viste a la moda 2 logró una destacada recaudación en su estreno global, posicionándose entre los lanzamientos más exitosos del año. Este fenómeno ha contribuido a reactivar referencias culturales asociadas a la historia original, favoreciendo la circulación de contenidos inspirados en sus personajes.

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La propuesta de La Tigresa se suma a esta tendencia, al reinterpretar desde una perspectiva humorística y accesible los códigos narrativos de la película. Su caracterización como una jefa estricta, acompañada de gestos exagerados y un tono satírico, ha sido clave para conectar con nuevas audiencias y reforzar su relevancia en el ecosistema digital.

El impacto del video confirma la vigencia de la artista como creadora de contenido viral latinoamericano, capaz de adaptarse a dinámicas contemporáneas sin perder su identidad. La combinación de referencias cinematográficas, estética llamativa y narrativa breve ha resultado efectiva para captar la atención en un entorno altamente competitivo.

De esta manera, La Tigresa del Oriente consolida una vez más su posición como figura recurrente en tendencias digitales, demostrando que su propuesta artística continúa evolucionando en diálogo con la cultura pop global y las nuevas formas de consumo audiovisual.