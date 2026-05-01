Niño de 7 años salva a su compañero con maniobra de Heimlich y es reconocido como héroe escolar

Un acto de valentía protagonizado por un estudiante ha generado reconocimiento en su comunidad y ha puesto en evidencia la importancia de la educación en primeros auxilios desde edades tempranas .

Sameer Santana, alumno de primer grado, logró salvar la vida de un compañero que se estaba ahogando durante la hora del almuerzo en la Escuela Primaria Stephen Olney, ubicada en North Providence, Rhode Island.

El incidente ocurrió el pasado 9 de abril, cuando Sameer compartía con sus compañeros en el comedor escolar. En medio de la rutina diaria, el menor detectó que algo no estaba bien con Jabril Brewster, quien comenzó a presentar signos de asfixia mientras ingería una rodaja de manzana. La situación generó alarma en el entorno, pero también permitió que el estudiante actuara con rapidez.

Según los reportes difundidos por medios locales, la maestra pidió a los alumnos que permanecieran sentados mientras buscaba ayuda. Sin embargo, Sameer decidió intervenir de inmediato al notar la gravedad del caso. Recordando lo aprendido en una clase de salud durante el kínder, aplicó la maniobra de Heimlich, una técnica de emergencia utilizada para desobstruir las vías respiratorias en casos de atragantamiento.

El propio niño explicó cómo logró actuar con precisión en un momento crítico. En sus palabras: “Presté atención, así que lo recordé”, destacando la relevancia de haber interiorizado ese conocimiento previamente. Asimismo, detalló el procedimiento que ejecutó para ayudar a su compañero: “Sabía qué hacer, así que hice la maniobra de Heimlich como me enseñaron, y la manzana salió de inmediato”, una acción que permitió restablecer la respiración de Jabril en cuestión de segundos.

El episodio fue posteriormente comunicado a la familia del menor. Ciara Santana, madre del niño, relató que recibió una llamada desde la institución educativa informándole lo sucedido. La reacción fue inmediata y emotiva al conocer la intervención de su hijo. Según expresó, desconocía que el menor contara con ese tipo de conocimientos en primeros auxilios.

En su testimonio, la madre resaltó el comportamiento de Sameer frente a la emergencia, afirmando: “Estoy increíblemente orgullosa de su acción y valentía, sabiendo que ayudó activamente en lugar de ser solo un espectador”, subrayando la importancia de la iniciativa y la responsabilidad demostrada por el niño en una situación de alto riesgo.

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La historia rápidamente trascendió el entorno escolar y generó un reconocimiento institucional. El 28 de abril, la escuela organizó un evento especial para destacar la acción del estudiante, al que asistieron autoridades locales, incluidos representantes de los departamentos de bomberos y policía, así como el alcalde de la ciudad, Charlie Lombardi.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron el impacto positivo de este tipo de acciones en la comunidad educativa. El alcalde Lombardi enfatizó la relevancia de difundir este ejemplo entre otros estudiantes, señalando: "Es tan importante que todos sepan lo que hizo este joven, lo que representa, y con suerte inspirará a otros estudiantes".

El caso ha reabierto la conversación sobre la necesidad de fortalecer la enseñanza de habilidades básicas de primeros auxilios en escuelas, especialmente aquellas que pueden marcar la diferencia en situaciones de emergencia. La intervención de Sameer no solo evitó una posible tragedia, sino que también evidenció cómo el conocimiento oportuno puede traducirse en acciones concretas que salvan vidas.

La historia de este estudiante se ha convertido en un referente de valentía infantil y preparación ante emergencias, destacando el papel que pueden desempeñar los niños cuando cuentan con herramientas adecuadas y formación básica en salud.