Meryl Streep y cómo 'El diablo viste a la moda' evitó su retiro de Hollywood

La reconocida actriz Meryl Streep sorprendió al revelar que estuvo a punto de alejarse de la industria cinematográfica antes de aceptar uno de los papeles más emblemáticos de su carrera.

La intérprete compartió detalles inéditos sobre su decisión de participar en El diablo viste a la moda, producción que marcó un antes y un después en su trayectoria profesional y en la cultura popular.

Durante una conversación televisiva junto a sus compañeros de elenco Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, Streep explicó que inicialmente no tenía intención de asumir el personaje de Miranda Priestly, editora ficticia que se convirtió en un ícono del cine contemporáneo. En ese momento, la actriz atravesaba una etapa de reflexión sobre su continuidad en la actuación, considerando seriamente su retiro.

La artista relató que la propuesta llegó en un punto crucial de su vida profesional y que, en un primer momento, decidió rechazarla. “Me llamaron y me hicieron una oferta, y dije: ‘No, no lo voy a hacer’. Sabía que iba a ser un éxito y quería ver si duplicaba mi petición. Y enseguida dijeron: ‘Claro’”, expresó, evidenciando que la negociación salarial influyó directamente en su decisión final.

El giro en su postura no solo respondió a un aspecto económico, sino también a una reflexión personal sobre su lugar en la industria. “Pensé: ‘Tengo 50 o 60 años, me ha costado todo este tiempo entender que podía hacerlo’. Sentí que me necesitaban. Estaba lista para jubilarme, pero aquello fue una lección”, añadió, destacando cómo este proyecto redefinió su percepción sobre su carrera en ese momento.

Cuando asumió el papel, Streep tenía 57 años, una etapa en la que muchas actrices enfrentan limitaciones en la oferta de roles relevantes. Sin embargo, su interpretación de Miranda Priestly no solo rompió esos esquemas, sino que consolidó uno de los personajes más influyentes del cine moderno, posicionando a la película como un referente dentro del cine de moda y entretenimiento.

En entrevistas posteriores, la actriz también profundizó en el método de actuación que empleó para construir el carácter de su personaje. Ante preguntas sobre la complejidad del proceso, respondió de forma directa: “No, no me resultaba difícil”, subrayando la naturalidad con la que abordó el desafío interpretativo.

Streep explicó que su técnica implicó una observación detallada del entorno de rodaje antes de involucrarse completamente en las escenas. “Los primeros tres días me quedé cerca de la cámara con el director, observando, y luego pasábamos a hacer la escena. Yo hacía lo que correspondía y sentía que había como una pequeña distancia, una ligera separación que ayudaba a construir la autoridad del personaje”, señaló, describiendo una estrategia clave para transmitir la personalidad dominante de Priestly.

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La actriz también compartió reflexiones surgidas en conversaciones con Greta Gerwig, quien ha abordado dinámicas similares en procesos creativos. “Ella decía algo parecido: que a veces no quieren que estés en la fiesta del elenco, porque necesitas mantener una pequeña barrera para sentirte como la figura de autoridad y hacerlo creíble”, relató.

Esa distancia se tradujo en experiencias concretas durante el rodaje. “Hubo momentos en los que yo volvía a mi tráiler y estaba ahí, sola, mientras escuchaba al resto del elenco en el área de maquillaje. Podía oírlos desde lejos, estaban pasando un gran momento, riendo y conviviendo”, recordó, evidenciando el contraste entre su preparación y el ambiente del equipo.

Tras el éxito de la película, Streep continuó consolidando su legado en producciones como Mamma Mia!, Julie & Julia y The Iron Lady, por la que obtuvo un Premio Óscar. En años recientes, ha mantenido una presencia activa en cine y televisión, incluyendo su participación en Only Murders in the Building.

El impacto de su interpretación sigue vigente, especialmente ante el desarrollo de una nueva entrega de la historia. La sinopsis oficial indica que la trama retomará a Miranda Priestly en un contexto marcado por la transformación del mundo editorial. En esta ocasión, la narrativa presenta a la editora “mientras navega su carrera en medio de la caída del mundo editorial tradicional y se enfrenta al personaje de Emily Blunt, ahora una ejecutiva de alto nivel en un grupo de lujo que controla importantes ingresos publicitarios que Priestly necesita”.