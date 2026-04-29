Karol G anuncia precios y preventa en Bogotá para su esperado Tropicoqueta Tour 2026

La cantante colombiana confirmó los detalles clave de su regreso a los escenarios en el país con el concierto en Bogotá del ‘Tropicoqueta Tour’ 2026 , un evento que ya genera alta expectativa entre sus seguidores.

La presentación se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre de 2026 en el estadio El Campín, consolidándose como una de las fechas más importantes de su gira internacional.

La organización del evento reveló que la venta de entradas estará disponible a través de la plataforma Ticketlive, donde ya se activó la cuenta regresiva oficial para la preventa. De acuerdo con la información publicada, el proceso iniciará el 29 de abril a las 10:00 a. m., horario en el que los usuarios deberán ingresar para intentar adquirir sus boletas, dependiendo de la disponibilidad por localidades.

“La preventa comenzará en 17 horas desde la publicación del aviso”, se indica en el portal oficial, lo que permitió establecer con precisión el momento de apertura de la venta anticipada. Este primer acceso representa una oportunidad clave para quienes buscan asegurar su entrada antes de posibles fases posteriores, que hasta ahora no han sido confirmadas por los organizadores.

En cuanto a los precios de las boletas para Karol G en Bogotá, se estableció una amplia gama de valores que responden a la ubicación dentro del estadio. Las entradas más económicas corresponden a la localidad Norte Alta, con un costo de $364.000, mientras que las opciones más exclusivas alcanzan los $25.500.000 en palcos VIP. Este rango refleja la diversidad de experiencias disponibles para el público asistente.

Las localidades intermedias incluyen opciones como Oriental Alta Familiar, Occidental Alta y Preferencial, cada una con un valor de $599.000. Por su parte, Oriental Baja y Occidental Baja tienen un precio de $717.000, mientras que zonas de mayor cercanía al escenario como Occidental Alta VIP se ubican en $835.000. Las secciones VIP Oriental y Occidental alcanzan los $1.071.000, y las exclusivas áreas denominadas 200 Copas tienen un costo de $1.778.000.

“Los usuarios deberán ingresar en el momento habilitado para intentar adquirir sus entradas, de acuerdo con la disponibilidad por localidades”, señala la plataforma, enfatizando la importancia de la puntualidad en el acceso al sistema de venta.

Un aspecto relevante del evento es la restricción por edades en determinadas zonas. La localidad Oriental Alta Familiar será la única habilitada para menores de edad a partir de los 10 años, mientras que el resto de las áreas estarán destinadas exclusivamente a mayores de 18 años, en línea con las condiciones habituales de este tipo de espectáculos.

La disposición del escenario también fue definida, ubicando las zonas VIP y preferenciales en la parte frontal, lo que garantiza una experiencia más cercana al espectáculo. Las localidades generales se distribuirán en los costados y en la zona norte del estadio, permitiendo una cobertura amplia para los asistentes.

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El Tropicoqueta Tour llega tras la destacada participación de la artista en escenarios internacionales, incluyendo su reciente paso por festivales de gran formato. Esta nueva gira promete una producción de alto nivel, con una propuesta escénica que combina elementos visuales, musicales y performáticos, consolidando su posicionamiento como una de las figuras más influyentes del género urbano.

Con este anuncio, Bogotá se convierte en la única ciudad confirmada en Colombia dentro del recorrido, lo que incrementa la demanda proyectada para el evento. La expectativa por la venta de entradas es alta, especialmente tras la revelación de los precios y la fecha oficial de preventa, factores determinantes para los seguidores que buscan asegurar uno de los conciertos más esperados del 2026.