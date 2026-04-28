Todo sobre la Luna de las Flores 2026: cuándo ocurre y cómo disfrutarla mejor

El calendario astronómico de 2026 presenta un fenómeno poco frecuente que ha captado el interés de aficionados y expertos: un total de 13 lunas llenas a lo largo del año.

Dentro de este escenario, la primera luna llena de mayo, conocida como Luna de las Flores, se posiciona como uno de los eventos más esperados por quienes siguen los ciclos lunares y la observación astronómica.

Este fenómeno se produce cuando la Luna se ubica en el lado opuesto al Sol respecto a la Tierra, lo que permite que su cara visible esté completamente iluminada. Aunque este punto máximo ocurre en un instante preciso, el satélite natural suele percibirse como completamente lleno durante la noche anterior y posterior, lo que amplía la ventana de observación para el público general.

La Luna de las Flores alcanzará su punto máximo a las 11:23 p.m. del 1 de mayo.

A pesar de que el momento exacto ocurre durante el día en varias regiones, la luna será visible en su fase llena durante la noche previa, el 30 de abril, y también durante la noche del mismo 1 de mayo, ofreciendo condiciones óptimas para su contemplación.

Para disfrutar plenamente de este evento astronómico, especialistas recomiendan elegir lugares con cielos despejados, baja contaminación lumínica y horizontes abiertos, factores que permiten una mejor visualización del fenómeno. No se requieren equipos especializados, ya que la luna llena es uno de los eventos más accesibles para la observación a simple vista.

El nombre “Luna de las Flores” tiene un origen histórico vinculado a tradiciones culturales. De acuerdo con The Old Farmer’s Almanac, las denominaciones de las lunas llenas provienen de comunidades nativas americanas, así como de colonos europeos, quienes asociaban cada fase lunar con fenómenos naturales característicos de cada época del año. En este caso, el nombre responde a la abundante floración que ocurre durante el mes de mayo en el hemisferio norte, lo que convierte a esta luna en un símbolo de renovación y crecimiento estacional.

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El año 2026 presenta una particularidad adicional: el mes de mayo contará con dos lunas llenas. La segunda, conocida como Luna Azul, tendrá lugar el 31 de mayo, consolidando un fenómeno que solo ocurre cada dos o tres años. Este tipo de eventos incrementa el interés por el seguimiento del calendario lunar, especialmente entre quienes estudian los ciclos naturales y su influencia en distintos ámbitos.

Antes de la llegada de la Luna de las Flores, ya se habían registrado cuatro lunas llenas en el año: la Luna del Lobo en enero, la Luna de Nieve en febrero, la Luna de Gusano en marzo y la Luna Rosa en abril. Cada una de estas fases responde a denominaciones tradicionales que reflejan cambios estacionales y dinámicas naturales.

El resto del calendario lunar de 2026 incluye eventos como la Luna de Fresa en junio, la Luna de Ciervo en julio y la Luna de Esturión en agosto, entre otras, completando un ciclo que combina ciencia, cultura y tradición. Estas denominaciones, más allá de su carácter simbólico, han contribuido a mantener vigente el interés por la astronomía en distintos contextos.

La Luna de las Flores 2026 no solo representa un espectáculo visual, sino también una oportunidad para reconectar con los ciclos naturales y comprender mejor los fenómenos que rigen el comportamiento del cielo nocturno. Su observación, accesible para cualquier persona, refuerza el vínculo entre la ciencia y la experiencia cotidiana, consolidando su lugar como uno de los eventos astronómicos más destacados del año.