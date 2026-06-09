Rosa Lorenzo, la estrella de 'Chance', regresa a las pantallas con el estreno de 'Rosa en los Barrios' por TVN Pass

La recordada actriz que dio vida a "Toña" en la exitosa película panameña vuelve de la mano de Apertura Films. Un docu-reality sin filtros que recorre las calles de Panamá cara a cara con el "survival" y el día a día de nuestra gente.

Ciudad de Panamá, Panamá/Hay personajes que se quedan grabados en el corazón de un país, y sin duda, "Toña", la inolvidable empleada doméstica de la taquillera película panameña Chance (2010), es uno de ellos. Detrás de ese icónico papel está Rosa Lorenzo, una mujer cuya historia de vida real cautivó al público al pasar de trabajar en la Autoridad de Aseo a convertirse en una gran estrella del cine local.

Hoy, Rosa está de vuelta en las pantallas, pero esta vez de la mano de la reconocida casa productora Apertura Films con el gran estreno de Rosa en los Barrios, un contenido exclusivo que ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming TVN Pass.

Sin libretos y cara a cara con la realidad

En esta nueva producción, Rosa Lorenzo deja atrás la ficción para meterse en el corazón de las comunidades más populares de Panamá. Caminando calle por calle y usando toda la jerga panameña que la caracteriza, la actriz conversa cara a cara con los residentes y aborda temas tan reales como el costo de la vida, el desempleo y el reto de salir adelante con un salario mínimo.

El primer destino nos lleva directo a las entrañas de Barraza, donde Rosa rompe el hielo con su inconfundible y ya famoso saludo: “En la lucha, que es mucha, ¡pero qué chu...!”.

A lo largo del recorrido, el público podrá ser testigo de la resiliencia del panameño de a pie y del empuje de las mujeres emprendedoras del barrio. Desde el icónico quiosco "Deli Chas Barraza", donde se preparan las famosas "hamburguesas huérfanas", chuletas a la plancha y fritangas, hasta las vivencias familiares de la cuadra, Rosa en los Barrios rescata la esencia pura, alegre y luchadora de nuestra identidad urbana.

"Su nombre es revulú y su apellido problema"

Con un formato ágil, orgánico y cargado de mucho humor, el docu-reality promete convertirse en uno de los favoritos de la audiencia digital. Fiel a su estilo directo y sin filtros, Rosa Lorenzo demuestra que donde ella llega, se arma el ambiente. Como ella misma asegura: "¡Su nombre es revulú y su apellido es problema!".

No te pierdas ningún detalle de esta gran producción de Apertura Films. El episodio ya está disponible de manera exclusiva en TVN Pass. Puedes descargar la aplicación de forma gratuita en tu dispositivo móvil o ingresar a través de la web para disfrutar de este y más contenidos con sello 100% panameño.

Para más información, imágenes exclusivas o entrevistas sobre "Rosa en los Barrios", contactar al equipo de Prensa Digital de TVN.