Hyperskids de Uganda rinden homenaje a Panamá rumbo al Mundial 2026

El componente de entretenimiento también será clave en la edición 2026, con espectáculos de apertura, presentaciones musicales y una fuerte integración de la cultura pop.

El grupo Hyperskids de Uganda, conocidos por su contenido de baile, fútbol y su meta de construir la casa de sus sueños a través de donaciones, sorprendió a los panameños tras publicar un emotivo video en su cuenta de Instagram @hyperskidsafrica.

En la pieza audiovisual, los jóvenes realizan un homenaje a la selección de Panamá de cara al Mundial 2026. Mientras uno de los integrantes ondea la bandera panameña, otros bailan al ritmo de su característico estilo y mencionan a varios de los jugadores que representarían al país en la cita mundialista que se celebrará en Canadá.

“Panamá vamos a divertirnos… Si eres de Panamá, comenta tu bandera”, destacaron en la publicación, que rápidamente generó múltiples reacciones entre usuarios panameños, quienes celebraron el gesto.

Este tipo de contenidos se ha vuelto cada vez más común entre grupos juveniles en África, que han encontrado en el fútbol mundial una forma de conexión cultural y expresión artística. Incluso otros colectivos como los Ghetto Kids han ganado notoriedad internacional, participando en proyectos vinculados a figuras globales como Shakira en el marco de este encuentro.

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El componente de entretenimiento también será clave en la edición 2026, con espectáculos de apertura, presentaciones musicales y una fuerte integración de la cultura pop. Tal como ocurre en otros grandes eventos internacionales, el fútbol se mezcla con el baile, la música urbana y las expresiones digitales, consolidando un formato más cercano a las nuevas generaciones.

En este escenario, el Mundial se convierte en una vitrina mundial donde el talento, la creatividad y la identidad cultural de los países también tienen protagonismo. Desde África hasta América Latina, los contenidos inspirados en el torneo muestran cómo el fútbol sigue siendo una de las fuerzas más poderosas de conexión y entretenimiento global.