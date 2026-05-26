De las calles de Uganda al escenario mundial: la historia de los Ghetto Kids que conquistaron internet y compartirán show con Shakira

El fenómeno que construyeron en redes sociales nació entre calles humildes, teléfonos prestados y grabaciones improvisadas. Sin embargo, hoy los tiene preparando maletas para viajar por primera vez al continente americano y compartir escenario con una de las artistas latinas más influyentes del planeta.

Panamá/Durante años, millones de personas en el mundo han visto sus videos en redes sociales sin conocer del todo la historia detrás de las sonrisas, las coreografías y la energía que transmiten frente a una cámara. Los Ghetto Kids o Ghetto Hits, como también son conocidos, dejaron de ser hace tiempo un simple grupo viral de TikTok. Hoy son un símbolo de cómo el talento puede abrir puertas incluso en los contextos más difíciles.

Desde Uganda, conectados vía Zoom con TVN Noticias en Panamá, los niños hablaron con la naturalidad de quienes todavía no terminan de comprender hasta dónde ha llegado su historia. En Instagram acumulan más de 9 millones de seguidores y en TikTok superan los 13 millones. Sus bailes recorrieron el mundo y terminaron captando la atención de artistas internacionales, entre ellos Shakira, quien los invitó a participar en actividades vinculadas a la Copa del Mundo y a su música.

Pero detrás de la fama hay una realidad mucho más dura.

“Somos 60 niños viviendo en una casa. Entre nosotros hay 20 bailarines y usamos la música, el baile y el drama para hacer nuestra vida mejor e ir a la escuela”, contó uno de los integrantes del grupo.

La organización nació gracias a Dauda Kauma, a quien los niños llaman “papá”. Él perdió a su padre cuando era pequeño, vivió en la calle y creció dependiendo de la ayuda de otras personas. Con el tiempo decidió dedicar su vida a apoyar a niños que atravesaban situaciones similares.

Muchos de los integrantes provienen de zonas vulnerables de Uganda, un país golpeado durante años por la pobreza y distintos episodios de violencia. En medio de ese contexto, el baile terminó convirtiéndose en una herramienta de supervivencia, pero también en una oportunidad inesperada para cambiar sus vidas.

Durante la entrevista, los niños aparecieron sentados uno junto al otro, vestidos con suéteres coloridos. Las niñas llevaban el cabello trenzado y todos parecían disfrutar cada momento de la conversación. Hablaban en inglés, se reían entre ellos y respondían con entusiasmo cada pregunta.

Uno de los momentos que más recuerdan fue cuando descubrieron que Shakira los había mencionado.

“Un amigo vio la historia de Instagram de Shakira mientras estábamos en la escuela. Vino corriendo y nos dijo: ‘Chicos, vengan a ver esto’. Cuando vimos el video, empezamos a saltar de emoción”, relataron.

Más allá de la exposición mediática, los Ghetto Kids también son conscientes de que su historia está ayudando a romper estereotipos sobre África.

“Sí, claro que estamos cambiando la manera en que el mundo ve a África. Queremos demostrar que no es un continente de gente mala. Hay personas buenas, niños con sueños y gente luchando por ir a la escuela y salir adelante”, dijeron.

El fenómeno que construyeron en redes sociales nació entre calles humildes, teléfonos prestados y grabaciones improvisadas. Sin embargo, hoy los tiene preparando maletas para viajar por primera vez al continente americano y compartir escenario con una de las artistas latinas más influyentes del planeta.

Mientras esperan los detalles de ese viaje, los niños dejan un mensaje simple, pero poderoso, para otros jóvenes en Panamá y el resto del mundo:

“Cuando descubran su talento, hagan todo lo posible por desarrollarlo. Todo es posible si son persistentes”.

Con información de: Fabio Caballero