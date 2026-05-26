Jonathan Andic deja sus funciones en Mango para centrarse en su defensa por la muerte de su padre

Andic, de 45 años, pagó hace una semana una fianza de un millón de euros para eludir la entrada en prisión provisional, tras pasar horas detenido como sospechoso por la muerte de su padre, Isak Andic.

Barcelona, España/Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, tachó de "grave, injusta e infundada" la acusación del presunto homicidio de su padre, quien cayó por una montaña cuando paseaban juntos en 2024, y anunció que se aparta "temporalmente" de sus cargos en la empresa, donde era vicepresidente.

"Tomo esta decisión con tristeza, pero convencido de que es lo mejor para la compañía y para mí. Afronto este proceso con serenidad y entereza, y necesito concentrar toda mi energía en demostrar mi inocencia", afirmó en una carta abierta publicada este martes.

Andic, de 45 años, pagó hace una semana una fianza de un millón de euros para eludir la entrada en prisión provisional, tras pasar horas detenido como sospechoso por la muerte de su padre, Isak Andic.

La jueza acordó como medidas cautelares adicionales "la retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio y comparecencias semanales en el juzgado", mientras continúa la investigación por presunto homicidio.

Hasta ahora vicepresidente del consejo, Jonathan Andic decidió apartarse temporalmente de su dedicación a Mango y centrarse en su defensa, aunque mantendrá "el vínculo con otros proyectos familiares, empresariales y sociales", según indicó.

"Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona", explicó en la carta, su primera manifestación pública desde los hechos.

"Quiero expresar, con el corazón, que he querido y quiero profundamente a los míos, y de una manera muy especial, a mi padre. Vivimos juntos muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño. Como sucede en tantas familias, también hemos tenido momentos difíciles y complejos, que superamos con gran esfuerzo, generosidad y ayuda", continuó.

"Mala relación"

Isak Andic, que creó de la nada una de las mayores firmas de moda del mundo, se precipitó al vacío el 14 de diciembre de 2024 mientras hacía senderismo en un conocido lugar de montaña, a las afueras de Barcelona. Tenía 71 años.

Jonathan, el mayor de sus tres hijos, era el único que lo acompañaba en aquel paseo.

La presunta "mala relación" entre padre e hijo ha estado desde el principio en el foco de los investigadores, tal y como argumentó la jueza en el auto de la semana pasada.

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Entre los indicios enumerados, la magistrada hizo referencia a la "obsesión (...) por el dinero" de Jonathan, y apuntó a un posible "móvil económico" derivado de la intención de Isak Andic de modificar su testamento para crear una fundación caritativa.

Como elementos sospechosos, los investigadores aludieron también a las varias visitas que habría realizado el hijo al lugar del accidente en los días previos, o a la posición de la caída del fundador de Mango.

"Las lesiones que se reflejan en la autopsia (...) descartan prácticamente que la caída fuese producto de un resbalón o tropiezo", apuntó el auto judicial.

"Se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad. Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa", reivindicó, de su lado, Jonathan Andic en su carta.

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"Comprensión y apoyo"

El respaldo al hijo de Isak Andic, quien poseía una de las mayores fortunas de España, sigue, sin embargo, férreo por parte de su entorno.

El presidente y consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, trasladó este martes a Jonathan "su máximo respeto, comprensión y apoyo", según indicó la compañía en un comunicado, en el que reiteró que la empresa, "con un equipo de más de 18.000 personas a nivel global" y presencia en más de 120 países, "se encuentra en el mejor momento de su historia".

Sus palabras también fueron suscritas por el Consejo de Administración.

En el mismo sentido, la familia Andic expresó "su absoluto e incondicional apoyo a la decisión tomada por Jonathan de apartarse temporalmente de su dedicación a Mango para concentrarse en su defensa", y reiteró "su plena confianza" en su inocencia.