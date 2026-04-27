Boza protagoniza una entrevista viral cargada de humor y música en el show de Juanpis González

El panameño gozó una noche en la que se combinó el arte sobre el escenario al lado de su familia y sus amigos.

El artista Boza se convirtió en tendencia tras su participación en el reconocido formato digital de Juanpis González, personaje interpretado por el comediante colombiano Alejandro Riaño, en una conversación que combinó sátira, música y momentos espontáneos que rápidamente captaron la atención del público en redes sociales.

El anuncio del encuentro ya anticipaba el tono irreverente del episodio. A través de su alter ego, Riaño escribió: “Mk, for the first time in Panama, con un show so special, con un artista hecho pa' mí, Boza. Mk, un invitado dema top que me dejó sin palabras de lo mucho que habló. Eso sí, se cantó sus temas e hice un bien por todas las hembruxis que lo vieron porque hice que se quitara la camiseta. Hábleme de esos brazos y esos tatuajes; amé mal”. La publicación generó expectativa entre los seguidores del programa, conocidos por consumir este tipo de contenido cargado de ironía y crítica social.

Durante la entrevista, uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el entrevistador pidió a Boza que hablara más despacio porque no lograba entenderlo con claridad. La escena, lejos de generar incomodidad, se transformó en un instante humorístico que evidenció el contraste cultural y lingüístico, resaltando el característico flow panameño del artista, quien mantuvo su estilo auténtico a lo largo de toda la conversación.

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El encuentro no se limitó a preguntas formales. En medio de risas y un ambiente relajado, Boza sorprendió al integrar elementos de su cultura al momento. Este gesto convirtió la entrevista en una experiencia más cercana a una celebración improvisada que a un formato convencional, consolidando una química natural entre ambos protagonistas.

Más allá del entretenimiento, el artista también abordó aspectos clave de su trayectoria. Boza, cuyo nombre real es Humberto Ceballos, habló sobre sus inicios y las dificultades que enfrentó antes de consolidarse en la industria musical. Recordó que en su infancia su familia hacía esfuerzos para garantizar lo básico, mencionando que su alimentación incluía platos sencillos como sopa instantánea con huevo. Estas experiencias marcaron su carácter y su motivación para salir adelante.

El cantante reveló que en un principio soñaba con ser futbolista profesional, pero una lesión en el tobillo frustró ese camino. Este giro inesperado lo llevó a enfocarse en la música, donde encontró su verdadera vocación. Su productor, Faster, también participó en el encuentro y destacó que desde el inicio vio en Boza a un joven con talento y determinación, elementos que fueron clave para alcanzar el éxito.

En el diálogo, Boza reconoció que hubo un momento en el que pensó que su carrera musical podría haberse estancado, incluso después de alcanzar reconocimiento internacional con temas como “Hecha pa’ Mi”. Sin embargo, el apoyo de su familia fue determinante para continuar. El artista expresó que uno de sus principales objetivos es seguir mejorando la calidad de vida de su madre, a quien considera su mayor inspiración.

Uno de los momentos más emotivos se dio cuando habló de ella, destacando que lo tuvo a los 17 años y que siempre ha sido su pilar fundamental. Incluso recordó una anécdota personal en la que una de sus primeras parejas confundió a su madre con una relación sentimental debido a su apariencia joven.

Finalmente, Boza compartió que su interés por la música y el baile nació al ver por primera vez la película High School Musical, una experiencia que lo inspiró profundamente. Este detalle evidenció cómo referentes globales pueden influir en artistas emergentes y moldear sus aspiraciones desde temprana edad.

La entrevista se consolidó como un contenido viral al combinar humor, autenticidad y narrativa personal, posicionando nuevamente a Boza como una figura relevante en la música urbana y demostrando el alcance internacional de formatos digitales como el de Juanpis González.