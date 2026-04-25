'El diablo viste a la moda' | Autora revela el regalo exclusivo de Anna Wintour en estreno de la secuela

La película volvió a ocupar titulares internacionales con el estreno de su esperada secuela en Nueva York, un evento que reunió a figuras clave de la industria del entretenimiento y la moda.

En este contexto, la escritora Lauren Weisberger sorprendió al revelar un detalle inédito sobre su pasado profesional: un exclusivo regalo que recibió de Anna Wintour cuando trabajaba como asistente en la revista Vogue a inicios de los años 2000.

La autora, cuya novela publicada en 2003 se convirtió en un fenómeno editorial global, asistió a la premiere junto a su familia en el Lincoln Center. Durante la velada, compartió una anécdota que conecta directamente su experiencia personal con el impacto cultural de su obra. A través de sus redes sociales, explicó que su hija llevó en la alfombra roja un bolso de la firma Prada que tiene un valor simbólico especial en su historia.

“Hace muchos años Anna Wintour me regaló el mismo bolso Prada que esta noche llevó mi hija en la alfombra roja”, escribió Weisberger, destacando el significado emocional del accesorio. El objeto corresponde a una versión temprana del modelo Cleo, una pieza representativa de la casa italiana que remite a los primeros años de su trayectoria profesional.

El vínculo entre la escritora y el mundo editorial es clave para entender el origen de su novela. Su breve paso por Vogue sirvió como base para construir la historia de Andy Sachs, una joven asistente que enfrenta las exigencias de una poderosa editora de moda. Este relato, inspirado en experiencias reales, se transformó en una referencia dentro de la cultura popular tras su adaptación cinematográfica en 2006.

Con el estreno de la secuela, el interés por la historia se renueva, especialmente por la evolución de sus personajes y el contexto en el que se desarrolla la trama. La nueva entrega sitúa a Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, en una etapa más avanzada de su carrera, ahora como editora dentro de la revista Runway. Su reencuentro con Miranda Priestly marca el eje narrativo de una historia que explora los cambios en la industria editorial.

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El director David Frankel destacó el papel central de Hathaway en esta nueva etapa de la saga. “lleva el peso de la película”, afirmó, subrayando el compromiso de la actriz con el desarrollo del personaje. Además, resaltó la evolución de los protagonistas y el impacto del paso del tiempo en sus trayectorias profesionales. “Los personajes obviamente han avanzado 20 años en sus carreras y se encuentran en situaciones muy diferentes, y el mundo de los medios de comunicación también ha cambiado mucho”, explicó.

La narrativa también incorpora el regreso de personajes icónicos como Emily Charlton, interpretada por Emily Blunt, y Nigel, a cargo de Stanley Tucci, consolidando una continuidad que conecta directamente con la primera entrega. En este nuevo escenario, la historia aborda temas como la adaptación al cambio y los desafíos del periodismo contemporáneo.

Frankel también ofreció una reflexión sobre el enfoque temático de la película, centrado en la madurez profesional y personal. “La trayectoria de Andy en el periodismo refleja las experiencias de muchas personas en este campo hoy en día. Es una película sobre una mujer de cuarenta y tantos años, sobre cómo aceptar el mundo tal como es, no el mundo que uno desearía que existiera”, señaló.

Durante la premiere, Weisberger describió la experiencia de ver su historia evolucionar en el tiempo como “extraña y maravillosa”, una frase que resume el recorrido de una obra que trascendió el ámbito literario para convertirse en un referente global.

El estreno oficial de la película está programado para el 1 de mayo bajo el sello de 20th Century Studios y Disney, consolidando el regreso de una franquicia que continúa marcando tendencia. La combinación entre narrativa, moda y evolución profesional posiciona nuevamente a esta historia como un punto de referencia dentro del entretenimiento contemporáneo.