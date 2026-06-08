Oficinas de la ATTT de Los Pueblos cerradas temporalmente tras afectación por olor químico ¿Qué ocurrió?

Un vocero de la ATTT explicó que posteriormente se les informará a los conductores las nuevas fechas de audiencias y el procedimiento para atender los trámites que estaban programados para este lunes 8 de junio.

Un fuerte olor a químico obligó al desalojo de las oficinas de los juzgados de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), ubicadas en el centro comercial Los Pueblos.

De acuerdo con los primeros reportes, el olor habría sido provocado por trabajos de pintura realizados en un local cercano a las instalaciones de la ATTT.

La sustancia utilizada se habría dispersado por el área, generando una intensa emanación que afectó a funcionarios y usuarios presentes en el lugar.

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En un comunicado, la institución informó que las oficinas permanecerán cerradas durante el día de hoy como medida preventiva, debido a la situación relacionada con la fuga de sustancia química proveniente de un local vecino.

Los usuarios afectados cuestionaron que no se les diera respuesta de nada y que los mantuvieran a la espera por varias horas mientras se resolvía el problema por parte del Cuerpo de Bomberos, que acudió al lugar para inspeccionar de qué se trataba la fuga.

Un vocero de la ATTT explicó que posteriormente se les informará a los conductores las nuevas fechas de audiencias y el procedimiento para atender los trámites que estaban programados para este lunes 8 de junio.

"La seguridad de nuestros colaboradores y usuarios es nuestra principal prioridad. Estaremos informando oportunamente sobre la reanudación de la atención en estas instalaciones a través de nuestros canales oficiales", indicó la institución en un comunicado.

Información de Hellen Concepción

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