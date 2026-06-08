Distracciones al volante y uso del celular disparan accidentes en David

Tres muertes en 48 horas elevan a 29 las víctimas por accidentes de tránsito en Chiriquí
08 de junio 2026 - 13:24

Distracciones al volante y uso del celular disparan accidentes en David

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