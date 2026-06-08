Paz advierte a 'narcoterroristas' que 'sus días están contados' por protestas en Bolivia

El gobierno boliviano, nuevo aliado de Estados Unidos , acusa al expresidente Evo Morales de estar detrás de las fuertes protestas que, según denunció ante la OEA, buscan "alterar el orden democrático".

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció este lunes que "narcoterroristas" impulsan las protestas que exigen su renuncia y les advirtió que "sus días están contados", tras promulgar una ley que le permitirá controlar las manifestaciones con militares.

Obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros presionan al gobierno con decenas de bloqueos de carreteras que asfixian a las principales ciudades del país desde hace cinco semanas. En recientes enfrentamientos por liberar vías, el gobierno denunció que cuatro policías fueron heridos de bala.

El mandatario señaló que los grupos más violentos provienen de facciones criminales, vinculadas al tráfico de drogas.

Con la promulgación de la norma este martes, Paz, con siete meses en el poder, tiene ahora campo libre para decretar un estado de excepción, que además restringiría libertades de reunión y movimiento, claves para protestar.

"A los violentos, a los narcoterroristas (...), sus días están contados. Vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución", dijo el mandatario durante un acto en el palacio de gobierno, junto a sus ministros.

El gobierno boliviano, nuevo aliado de Estados Unidos, acusa al expresidente Evo Morales de estar detrás de las fuertes protestas que, según denunció ante la OEA, buscan "alterar el orden democrático".

Morales, prófugo por un caso de trata de una menor que él rechaza, calificó en una reciente entrevista con la AFP que la convulsión es una "rebelión" contra un gobierno "sometido" por la administración de Donald Trump.

Los manifestantes rechazan las propuestas de reformas de Paz, quien puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), y la falta de resultados para salir de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.