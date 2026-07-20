Trump descarta amenaza de alcalde de Nueva York de arrestar a Netanyahu

Netanyahu estaría en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, en septiembre.

El presidente estadounidense Donald Trump descartó el lunes que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pueda ser arrestado en Nueva York, después de que el alcalde de la ciudad dijera que estudia esa posibilidad.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en 2024 una orden de arresto contra Netanyahu por acusaciones de crímenes de guerra y lesa humanidad por la ofensiva de Israel en Gaza, iniciada tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023.

"No será arrestado, de ninguna manera, forma o figura, mientras esté en los Estados Unidos de América", aseveró Trump en las redes sociales. "Está luchando contra la República Islámica de Irán".

El alcalde Zohran Mamdani declaró recientemente que consulta con el equipo jurídico de la ciudad si tiene potestad para ordenar al Departamento de Policía de Nueva York que detenga a un dirigente extranjero.

Netanyahu estaría en Nueva York para la Asamblea General de la ONU, en septiembre.

"Creo que el primer ministro Netanyahu pertenece a La Haya", había dicho Mamdani el sábado a The New York Times. "Es un criminal de guerra".

La oficina de Netanyahu respondió criticando a Mamdani y también al tribunal internacional de La Haya y afirmó que la CPI no tiene jurisdicción en Estados Unidos ni en Israel.