Evasión de reos de La Joyita impacta el regreso a clases en 5 planteles de Panamá Este

En horas de la mañana, los padres de familia llevaron a sus hijos hasta las escuelas por temor a que les pudiese ocurrir algo en el camino debido a que aún hay 21 reos evadidos.

Al menos 5,000 estudiantes de varios planteles educativos de Panamá Este no regresaron este lunes a las aulas debido al temor que persiste entre los padres de familia tras la evasión de privados de libertad de los centros penitenciarios La Joya y La Joyita.

La situación se registró en centros educativos como el IPT México-Panamá, Estado de Catar, Tierra Prometida, Unión de Azuero y Superación Campesina, donde numerosos padres decidieron no enviar a sus hijos a clases al considerar que existen riesgos para su seguridad.

La preocupación surge porque muchos estudiantes deben caminar desde sus hogares por calles poco transitadas, rodeadas de herbazales y áreas boscosas, donde residentes temen que puedan ocultarse algunos de los reos que permanecen prófugos.

En el Instituto Profesional y Técnico México-Panamá, aunque el personal docente y administrativo acudió al plantel, gran parte de los estudiantes no asistió.

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Clases a distancia por dos semanas

Ante la situación, la dirección del centro educativo anunció que las primeras dos semanas del segundo trimestre se desarrollarán mediante guías de aprendizaje a distancia.

"Hemos decidido que las dos primeras semanas de clase del segundo trimestre se trabajen a través de guías de aprendizaje a distancia", informó el director del plantel, Oscar Campagnani, tras una reunión realizada para evaluar el impacto de la evasión de los privados de libertad.

Agregó que posteriormente se efectuará una nueva reunión para analizar el escenario y determinar los pasos a seguir.

Residentes de sectores como Tierra Prometida aseguraron haber observado movimientos sospechosos en áreas boscosas cercanas a la comunidad, lo que ha incrementado la preocupación entre las familias.

Aunque las autoridades mantienen operativos de búsqueda y vigilancia, el temor sigue presente entre los habitantes, especialmente por la cercanía de los montes con las comunidades y centros educativos.

Refuerzan la seguridad

Durante un recorrido por el área de Tanara, se observó la presencia de unidades del Senafront, la Policía Nacional y grupos Linces, que realizan patrullajes preventivos para brindar seguridad a los residentes.

De acuerdo con las autoridades, aún permanecen prófugos varios de los privados de libertad que escaparon la semana pasada, por lo que continúan las operaciones de búsqueda en distintos puntos de Panamá Este.

La incertidumbre ha llevado a muchas familias a priorizar la seguridad de sus hijos mientras esperan que la situación sea controlada por los organismos de seguridad.

Información de Luis Jiménez