Aumentan a 77 los rescatistas en la búsqueda de desaparecido en el Cañón Macho de Monte

Las labores iniciaron el pasado viernes, luego de que una cabeza de agua sorprendiera a dos hermanos que se encontraban en el Cañón Macho de Monte, ubicado en el corregimiento de Cuesta de Piedra, entre los distritos de Bugaba y Tierras Altas.

La Fuerza de Tarea Conjunta reforzó este lunes las labores de búsqueda del hombre desaparecido en el Cañón Macho de Monte, en Chiriquí, aumentando el número de rescatistas desplegados y ampliando el perímetro de operaciones.

Según informaron las autoridades, el operativo pasó de 63 a 77 rescatistas, quienes fueron distribuidos en cinco bloques de búsqueda para incrementar la cobertura en zonas de difícil acceso y fortalecer las posibilidades de localización.

La coronel Nadia Samudio, de la Zona Regional de Bugaba del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, explicó que desde las 7:30 a.m. se reanudaron las labores con apoyo terrestre, acuático y aéreo, incluyendo el uso de drones.

En el operativo participan unidades de SENAFRONT, Policía Nacional, Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, SENAN, Sinaproc, SAR Panamá, PBR, MiAmbiente y el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

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Amplían radio de búsqueda

Las acciones fueron extendidas hacia Paraíso de Boquerón, la casa de máquinas del río Macho de Monte, el sector conocido como La Escalera, el canal del Cañón Macho de Monte y las riberas del río Piedra, considerados puntos prioritarios dentro de la estrategia de búsqueda.

Samudio indicó que los equipos mantienen recorridos permanentes por tierra y agua, además de vigilancia aérea, mientras monitorean las condiciones climáticas y el comportamiento de los afluentes para garantizar la seguridad del personal.

Cuatro días de búsqueda

Las labores iniciaron el pasado viernes, luego de que una cabeza de agua sorprendiera a dos hermanos que se encontraban en el Cañón Macho de Monte, ubicado en el corregimiento de Cuesta de Piedra, entre los distritos de Bugaba y Tierras Altas.

Ese mismo día, los organismos de emergencia lograron rescatar con vida a la hermana, mientras que su hermano fue arrastrado por la corriente y permanece desaparecido.

Durante los días siguientes, equipos especializados realizaron recorridos terrestres y acuáticos apoyados por tecnología, personal capacitado y evaluaciones constantes del terreno y de los afluentes.

Al cierre de la jornada del domingo habían participado 63 rescatistas y 17 vehículos de emergencia pertenecientes a distintas instituciones de respuesta.

La coronel Samudio reiteró que las entidades que integran la Fuerza de Tarea Conjunta mantienen el compromiso de continuar las labores de búsqueda, optimizando recursos humanos, tecnológicos y logísticos para lograr la localización del desaparecido.