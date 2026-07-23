Tokio registra récord de hospitalizaciones por el calor en un solo día desde 2010

Este jueves, al menos seis localidades registraron temperaturas superiores a los 40 °C, una jornada calificada como "kokushobi" por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), neologismo que puede traducirse como "día de calor extremo" o "día de calor abrasador".

Tokio, Japón/Tokio registró el miércoles el mayor número de hospitalizaciones relacionadas con el calor en un solo día desde 2010, informaron este jueves los servicios de emergencia, mientras que la ola de calor dejó al menos 14 muertos durante la última semana en Japón.

Este jueves, al menos seis localidades registraron temperaturas superiores a los 40 °C, una jornada calificada como "kokushobi" por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), neologismo que puede traducirse como "día de calor extremo" o "día de calor abrasador". El término fue acuñado para llamar la atención del público sobre las alertas por calor, aunque no activa ninguna medida oficial a nivel nacional.

La temperatura más alta se registró en Hamamatsu, en la prefectura de Shizuoka (centro del país), con 41,1 °C. La ciudad de Toyota, en la prefectura vecina y sede del fabricante de automóviles del mismo nombre, alcanzó los 40,8 °C.

Según un análisis de los datos de la JMA realizado por la AFP, temperaturas superiores a los 35 °C se registraron en 38 de las 47 prefecturas japonesas, principalmente en el centro y sur del archipiélago. Kioto y Nagoya rozaron los 40 °C, mientras que Tokio registró 36,9 °C.

Los bomberos de la capital informaron que 453 personas fueron hospitalizadas el miércoles por problemas relacionados con el calor en toda la ciudad, la cifra más alta desde el inicio de los registros en 2010. Además, el despliegue de los servicios de emergencia alcanzó un nivel sin precedentes en al menos 63 años.

"Exhortamos a la población a mantenerse bien hidratada y a utilizar el aire acondicionado", declaró un portavoz de los bomberos. "Parece que el número de pacientes aumentó con la temperatura. Ayer [miércoles] y anteayer observamos incrementos significativos", añadió. Los bomberos de Tokio realizaron además 3.612 intervenciones el miércoles, un récord desde que comenzaron los registros en 1963, según el portavoz.

De las personas hospitalizadas ese día, una falleció, cuatro permanecen en estado crítico y 18 en estado grave dentro de los límites administrativos de Tokio, una ciudad de unos 14 millones de habitantes. Muchas de estas personas "sufren golpes de calor porque no beben suficiente agua", señaló Takashi Fukazaki, un empresario de 67 años entrevistado por la AFP en Tokio.