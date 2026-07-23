Mulino ordena fiscalizar los descuentos para jubilados y anuncia nueva ley de incentivos turísticos

El mandatario panameño adelantó desde Colón las nuevas directrices para dinamizar la inversión privada y garantizar el cumplimiento de los beneficios de la tercera edad.

Colón/Durante su intervención en la inauguración del Estadio Armando Dely Valdés en la provincia de Colón, el presidente de la República, José Raúl Mulino, abordó dos temas clave para la economía y el bienestar social del país: la regulación del turismo en Panamá y la protección estricta de los derechos de los jubilados.

En materia económica, el jefe de Estado anunció la próxima presentación de un marco regulatorio destinado a impulsar el desarrollo turístico nacional. Mulino enfatizó que se trata de un proyecto enfocado en la transparencia y en la atracción de inversión privada.

"Estamos lanzando una ley, pronto, pronto, de incentivos turísticos, pero una ley seria, no de partidas millonarias discrecionales para apoyar a particulares", afirmó el mandatario.

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Según explicó el presidente Mulino, la propuesta busca ofrecer oportunidades fiscales a quienes realicen inversiones de gran escala en zonas de alto potencial, eliminando la burocracia y las distorsiones del pasado. La nueva ley de incentivos para el turismo tiene como objetivo dinamizar la economía sin comprometer los recursos del Estado ni "hipotecar el futuro de los panameños".

Cero tolerancia con el incumplimiento a los jubilados

Por otro lado, el presidente Mulino envió un mensaje contundente a los comercios sobre el respeto a los beneficios otorgados a las personas de la tercera edad. Para garantizar su aplicación a nivel nacional, ordenó la intervención inmediata de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

"He dado instrucción a la Acodeco para vigilar el cumplimiento a los jubilados. Donde no se cumpla, se proceda a una sanción", advirtió Mulino.

Mulino subrayó que la normativa vigente que protege los descuentos para jubilados no es negociable y debe aplicarse de manera obligatoria en todos los establecimientos comerciales del país. "El descuento de jubilados no es broma y hay que respetarlo en todos aquellos establecimientos que por ley lo tienen que otorgar", concluyó.