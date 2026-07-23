Presidente Mulino inaugura la remodelación del estadio Armando Dely Valdés en Colón

Colón/El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró este jueves 23 de julio la remodelación del estadio Armando Dely Valdés en la provincia de Colón.

Mulino destacó que el recinto cumplirá con los más altos estándares internacionales para la práctica tanto del fútbol como del atletismo. El próximo paso es buscar la certificación de World Athletics, añadiendo que se encuentran sobre una pista de tartán de primer mundo, muy bien instalada.

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Una de las mejoras clave en la infraestructura: la cancha se encuentra unos 30 centímetros por encima del nivel de la pista. Este diseño estratégico garantiza el drenaje óptimo y la continuidad del juego incluso bajo fuertes lluvias.

Mañana viernes 24 de julio, en el marco, se disputará el partido del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol entre el Deportivo Árabe Unido y el actual campeón, el Plaza Amador.

El proyecto de modernización incluyó los siguientes elementos:

Nuevos acabados en toda la estructura.

Instalación de una pista de tartán de alta tecnología.

Sistema de drenaje de última generación.

Colocación de grama de especificación internacional, apta para torneos locales y extranjeros.

El estadio Armando Dely Valdés contará con un aforo oficial de 1.229 aficionados. Dicha capacidad se ampliará temporalmente mediante la instalación de gradas provisionales con espacio para 800 personas adicionales, asegurando un ambiente de fiesta para el regreso del fútbol a la provincia.